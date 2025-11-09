Рус
"Не міг просто забути": Андрієнко згадав дитинство і заговорив про вірність собі

Анна Підгорна
9 листопада 2025, 17:48
165
У "Таємницях архівів" Віктор Андрієнко знову прожив шлях, який почав півстоліття тому.
Віктор Андрієнко
Віктор Андрієнко Таємниці архівів - актор розповів про свою роль і професію / колаж: Главред, фото: 1+1 Україна

Читайте більше:

  • Про новий серіал із Віктором Андрієнком "Таємниці архівів"
  • Чого актор навчився у свого персонажа
  • Що Віктор Миколайович думає про свою професію

Український актор Віктор Андрієнко давно і великими літерами записав своє ім'я в історії українського кінематографа. Хтось пам'ятає його завдяки мультфільму "Острів скарбів", хтось згадує "Шоу Довгоносиків".

"Навіть режисер нашого серіалу якось сказав: "Я ще у 6 класі тричі бігав у кіно на твій фільм "Дачна поїздка сержанта Цибулі". Оце найкращий комплімент, коли тебе пам’ятають через роки", - поділився Андрієнко з 1plus1. Зовсім скоро шанувальники таланту актора зможуть побачити його в новому амплуа в серіалі "Таємниці архівів", прем'єра якого відбудеться 10 листопада о 20:00 на 1+1 Україна.

відео дня

Віктор Миколайович втілив у життя роль слідчого Івана Самойловича, якому разом із командою доведеться розслідувати серію злочинів, чия історія сягає корінням у далеке минуле. Андрієнко зізнається - його герой багато чому його навчив.

"Зізнаюсь, що образ дуже непростий, бо він багатогранний. Іван Самойлович, як хамелеон, завдяки своєму великому життєвому досвіду може бути ким завгодно. От, наприклад, ми знімали сцену, де він прикидається водієм головного злочинця і це в нього так природно виходить. У той час, коли на допитах він завжди шукає підхід до кожного: когось "притисне", а інших, навпаки, по-доброму розговорить. На мою думку, його нестандартність, як персонажа і є саме в цьому. Інколи запізнишся на зйомку й одразу потрапляєш у сцену, де треба згадувати все, що вчив у молодості: і каскадерські навички, і як правильно битися, і як тримати зброю. Тому постійно вчуся і знаєте, мені це навіть подобається, бо я відчуваю, що не стою на місці, а росту разом зі своїм героєм", - ділиться артист.

Віктор Андрієнко
Віктор Андрієнко Таємниці архівів - актор розповів про свою роль і професію / фото: 1+1 Україна

Також Віктор Андрієнко зазначив, що на знімальному майданчику він отримав колосальне задоволення від роботи і спілкування з колегами. У цьому контексті він зауважив, що стати актором він мріяв з дитинства, і досі не зрадив свою мрію та не пошкодував про обраний шлях.

"От я став тим, ким хотів бути у 10 років і пишаюсь цим. Я завжди ставився до своєї роботи серйозно, бо дуже любив її. Якщо щось не виходило, я переживав, аналізував. Не міг просто забути й іти далі. Кожна помилка — це досвід. До того ж, актор вчиться все своє життя. Я багато ким працював: і кулінаром, і завідувачем кухні, і не тільки. Але мені здається, що кожна з цих професій була по-своєму творчою. Творчість — це не лише сцена, а ставлення до справи. Ким би я не став, думаю, усе одно грав би, просто в іншій ролі.", - каже Іван Самойлович із "Таємниці архівів".

Віктор Андрієнко
Віктор Андрієнко Таємниці архівів - актор розповів про свою роль і професію / фото: 1+1 Україна

Раніше Главред розповідав, що українська співачка і музичний продюсер Наталія Могилевська здійснила божевільний вчинок на тлі галасу навколо її поцілунку з Віталієм Козловським.

Також Тіна Кароль натякнула на новий статус, пов'язаний із дітьми в її житті. Наразі українська співачка - мама єдиного сина, 16-річного Веніаміна, якого вона народила у шлюбі з Євгеном Огіром.

Про персону: Віктор Андрієнко

Віктор Андрієнко - український комедійний актор, каскадер, телеведучий, сценарист, режисер, продюсер. Заслужений артист України.

Артист закінчив Київський театральний інститут імені Карпенка-Карого 1980 року, після чого почав працювати в кіно: спочатку як каскадер, потім як актор. Андрієнко став популярним після появи на телеекранах проєктів "Велика різниця" і "Шоу довгоносиків".

Зараз актор багато знімається, бере участь у телешоу, є продюсером і режисером.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Віктор Андрієнко новини шоу бізнесу
Гороскоп на завтра 10 листопада: Терезам - несподіванка, Скорпіонам - успіх

09:13

Німецький барон 250 років тому відзначив унікальну рису українців — про що йдетьсяВідео

09:01

"Критично складна ситуація": речник УДА сказав, чи можливе падіння Покровська

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO.

