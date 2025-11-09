"Не міг просто забути": Андрієнко згадав дитинство і заговорив про вірність собі

У "Таємницях архівів" Віктор Андрієнко знову прожив шлях, який почав півстоліття тому.

Український актор Віктор Андрієнко давно і великими літерами записав своє ім'я в історії українського кінематографа. Хтось пам'ятає його завдяки мультфільму "Острів скарбів", хтось згадує "Шоу Довгоносиків".

"Навіть режисер нашого серіалу якось сказав: "Я ще у 6 класі тричі бігав у кіно на твій фільм "Дачна поїздка сержанта Цибулі". Оце найкращий комплімент, коли тебе пам’ятають через роки", - поділився Андрієнко з 1plus1. Зовсім скоро шанувальники таланту актора зможуть побачити його в новому амплуа в серіалі "Таємниці архівів", прем'єра якого відбудеться 10 листопада о 20:00 на 1+1 Україна.

Віктор Миколайович втілив у життя роль слідчого Івана Самойловича, якому разом із командою доведеться розслідувати серію злочинів, чия історія сягає корінням у далеке минуле. Андрієнко зізнається - його герой багато чому його навчив.

"Зізнаюсь, що образ дуже непростий, бо він багатогранний. Іван Самойлович, як хамелеон, завдяки своєму великому життєвому досвіду може бути ким завгодно. От, наприклад, ми знімали сцену, де він прикидається водієм головного злочинця і це в нього так природно виходить. У той час, коли на допитах він завжди шукає підхід до кожного: когось "притисне", а інших, навпаки, по-доброму розговорить. На мою думку, його нестандартність, як персонажа і є саме в цьому. Інколи запізнишся на зйомку й одразу потрапляєш у сцену, де треба згадувати все, що вчив у молодості: і каскадерські навички, і як правильно битися, і як тримати зброю. Тому постійно вчуся і знаєте, мені це навіть подобається, бо я відчуваю, що не стою на місці, а росту разом зі своїм героєм", - ділиться артист.

Також Віктор Андрієнко зазначив, що на знімальному майданчику він отримав колосальне задоволення від роботи і спілкування з колегами. У цьому контексті він зауважив, що стати актором він мріяв з дитинства, і досі не зрадив свою мрію та не пошкодував про обраний шлях.

"От я став тим, ким хотів бути у 10 років і пишаюсь цим. Я завжди ставився до своєї роботи серйозно, бо дуже любив її. Якщо щось не виходило, я переживав, аналізував. Не міг просто забути й іти далі. Кожна помилка — це досвід. До того ж, актор вчиться все своє життя. Я багато ким працював: і кулінаром, і завідувачем кухні, і не тільки. Але мені здається, що кожна з цих професій була по-своєму творчою. Творчість — це не лише сцена, а ставлення до справи. Ким би я не став, думаю, усе одно грав би, просто в іншій ролі.", - каже Іван Самойлович із "Таємниці архівів".

Про персону: Віктор Андрієнко Віктор Андрієнко - український комедійний актор, каскадер, телеведучий, сценарист, режисер, продюсер. Заслужений артист України. Артист закінчив Київський театральний інститут імені Карпенка-Карого 1980 року, після чого почав працювати в кіно: спочатку як каскадер, потім як актор. Андрієнко став популярним після появи на телеекранах проєктів "Велика різниця" і "Шоу довгоносиків". Зараз актор багато знімається, бере участь у телешоу, є продюсером і режисером.

