Попереду відкривається світлий шлях: три знаки зодіаку нарешті відпустять минуле

У неділю, 9 листопада, Сонце сформує гармонійний трін із Місяцем - рідкісне поєднання, яке приносить душевну рівновагу і м'яке відновлення внутрішніх сил. Цей аспект повертає ясність, упевненість і те тихе відчуття внутрішнього спокою, якого нам так не вистачало в останні тижні. Про це пише Главред із посиланням на Parade.
Наче сам Всесвіт робить глибокий вдих, і все поступово стає на свої місця. Для трьох знаків зодіаку це час, коли серце і розум знову знаходять згоду, минуле втрачає владу, а попереду відкривається світлий шлях.
Рак
Цей день принесе Ракам довгоочікуване полегшення і внутрішній спокій. Трін Сонця і Місяця немов розганяє залишки тривог, допомагаючи зрозуміти сенс останніх подій. Усе, що раніше здавалося хаосом, тепер набуває логіки і значення.
9 листопада може трапитися щось маленьке, але тепле - жест, розмова або випадковість, яка поверне вам віру в добро. Ви відчуєте, що можете знову відкритися світу. Не бійтеся вразливості: попереду на вас чекають люди і події, що несуть підтримку і тепло.
Лев
Для Левів цей аспект стане справжнім перезапуском впевненості. Після періоду сумнівів ви немов згадаєте, хто ви є насправді. Усередині знову спалахує вогонь, а життя починає звучати в правильному ритмі.
9 листопада ви відчуєте натхнення діяти і звільнитеся від того, що більше не заслуговує на вашу енергію. Усе, що раніше здавалося втраченим, повертається - тільки тепер у більш зрілій і стійкій формі. Це момент, коли ви усвідомлюєте: більше немає потреби доводити свою силу, достатньо просто бути собою.
Стрілець
Для Стрільців трин Сонця і Місяця стає нагадуванням про надію. Останнім часом ви могли втрачати впевненість в обраному шляху, але цей день повертає відчуття сенсу і спрямованості.
9 листопада ви знову відчуєте радість від руху вперед. Дрібні тривоги втрачають значення, а внутрішнє світло стає яскравішим. Всесвіт наче шепоче: все йде так, як потрібно. Найкращі часи не десь попереду - вони починаються зараз.
Що варто враховувати читачеві
Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення і твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.
