Як зараз виглядає донька найстаршої породіллі України та чому хоче судитися з мамою

Валентина Підвербна не хоче, щоб її донька жила з опікунами. На думку жінки, Аню краще відправити в інтернат.

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Анні-Марії Подвербній нещодавно виповнилося 14 років / Колаж: Главред, фото: ТСН, Суспільне

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Як і чому Аня Подвербна опинилася в опікунів

Чому дівчинка не хоче повертатися до матері

Навесні 2023 року в Україні вибухнув скандал навколо найстаршої мами України Валентини Підвербної та її доньки Анни-Марії. Дівчинку передали опікунам після того, як вона написала в соцмережі пост із проханням про допомогу.

Днями Ані виповнилося 14 років. Незабаром суд у Чернігові має знову вирішувати її долю. Зокрема, стане зрозуміло, з ким проживатиме дитина - з опікункою Оленою Ятченко чи з матір'ю Валентиною Підвербною, пише ТСН.

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Чому у Валентини Підвербної забрали дитину

Коли Анні Підвербній було 12 років, дівчинка опублікувала в соцмережах низку постів, у яких повідомила про те, що її мати Валентина Підвербна нібито знущається з неї - дряпає, ображає, не дає змоги виконувати елементарні гігієнічні процедури, рве одяг, не дає змоги мити унітаз. Також школярка поскаржилася, що мати нецензурно лається і "хоче довести її до самогубства".

Анна-Марія також стверджувала, що її мати може мати проблеми з ментальним здоров'ям.

Виконком Чернігівської міськради ухвалив рішення негайно відібрати дівчинку у Підвербної. Дитину направили в лікарню для обстеження, а потім перевели в реабілітаційний центр у Чернігівській області.

20 жовтня 2023 року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у Підвербної. При цьому батьківських прав її не позбавляли.

Що зараз з Анею Подвербною та який вона має вигляд

У Службі у справах дітей Чернігівської міської ради наприкінці минулого року повідомляли, що претензій до виконання опікункою обов'язків немає.

"Наразі дівчинка продовжує проживати в новій родині. У нас немає зауважень до неї (сім'ї) щодо виконання опікунських обов'язків. Зі свого боку, мама весь час запитує про свою дитину, турбується про неї. Я знаю, що вони (Анна і Валентина Підвербні) спілкуються. Відомо, що зустрічі узгоджуються з опікункою. Відомо, що і дитина періодично приходить до неї (Валентини Підвербної, - ред.), зустрічаються і на нейтральній території", - повідомили соцпрацівники.

Опікун Олена Ятченко розповіла, що днями дівчинка вперше в житті відсвяткувала день народження з подружками, гарним тортом і прикрашеному на її честь закладі в центрі міста.

"Я хочу, щоб суд якомога швидше поставив у цій справі крапку і дав можливість Ані жити спокійним життям. Вона тільки почала нормально жити", - сказала Олена.

Аня Подвербна у свій 14-й день народження / Фото: ТСН

За її словами, спілкування з Підвербною складається не дуже добре.

"Коли ми з Анею з нею зустрічаємося, Аня часто тікає, тому що їй важко дається спілкування. Спочатку Валентина Григорівна намагається наздогнати її, але їй це не вдається і тоді мені доводиться з нею спілкуватися. Я їй спокійно розповідаю про те, як живе її донька: що ми робили, куди ми ходили, що ми бачили, куди їздили, які в неї успіхи. Я їй розповідаю і хотіла б, щоб вона спокійно спілкувалася зі своєю донькою", - каже жінка.

Ятченко вважає, що якщо дитину повернуть Підвербній-старшій, то дівчинка "буде приречена", адже Підвербна не може належним чином виховати дитину.

Анна-Марія Підвербна / Фото: Ірени Бринзи

Аня Підвербна написала матері листа

Олена Ятченко передала ТСН.ua письмово те, з чим хотіла б звернутися Анна Подвербна до своєї матері.

"Мамо, я знаю, що ти мене навряд чи зрозумієш, але я хочу звернутися до тебе. Я хочу вірити, що ти насправді бажаєш мені добра. Якщо це дійсно так, то визнай, що тобі зі мною важко. Ми не можемо жити разом. Я дуже хочу, щоб ти це зрозуміла і не сумувала через це. Я багато страждала і не бажаю страждань тобі", - пише Анна Підвербна.

Анна-Марія Підвербна / Фото: Ірени Бринзи

"Навіть думки про повернення для мене важкі та стресові, я цього дуже боюся. Ти знаєш, що можеш робити неправильно, і мені через це дуже боляче. Зараз мені добре. Я знайшла спокій і дім, де мені тепло і затишно. Тут я спокійна і тут хочу жити. Своє майбутнє я уявляю саме тут, поруч із Оленою. І не через те, що я вибрала між нею і тобою, насправді вибір стояв між тим жити чи померти. Я не могла більше жити з тобою і тому попросила про допомогу", - розповіла дівчинка.

Анна Підвербна / Фото: ТСН

Валентина Підвербна шукала зустрічі з президентом

79-річна Валентина Підвербна хоче повернути доньку і готується до суду. Незадовго до цього вона їздила до Києва, щоб спробувати зустрітися з президентом. Але цього не сталося.

"У мене зараз дуже складна ситуація, у мене нічого не виходить. Коли я народила Аню, то для мене це була велика радість, зараз це для мене велика драма. Прошу журналістів приходити на суд", - сказала Підвербна.

За словами жінки, вона поліпшила побутові умови у квартирі: викинула старі меблі, зробила ремонт у кухні та у ванній кімнаті.

"Я не хочу, щоб вона жила у Ятченка, нехай краще йде в інтернат. Є хороший інтернат. Я хочу, щоб вона ще рік жила в інтернаті. Хочу, щоб її туди здали. Якщо вона буде в інтернаті, то я зможу її вільно відвідувати і купувати що-небудь. Додому Аня не прийде. Але я роблю ремонт, він буде дуже красивим", - каже Валентина.

За її словами, вона бачить доньку, коли та приходить з Оленою Ятченко в молитовний будинок.

"Бачила доньку давно, минулого року. Не бачила доньку і в її день народження. У мене був зламаний телефон. Я не подзвонила і не привітала. Дитину до мене не привели. Але подарунок я купила - мандарини, яблука", - додала Подвербна.

Як повідомляв Главред, у січні 2022 року стало відомо, що материнство Валентини Підвербної оскаржить у суді мешканка Ізраїлю, яка підозрює, що її яйцеклітини вкрали.

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Що відомо про Валентину Підвербну Валентина Підвербна стала відома на всю Україну після того, як народила дівчинку у віці 65 років. Жінка зважилася на процедуру ЕКО. На той момент у неї не було ні чоловіка, ні дітей, ні друзів. Також за деякий час до того, як вона завагітніла, Валентина втратила маму. Підвербна кілька років збирала гроші на процедуру. У Київському інституті генетики провели ЕКО, а взимку 2011 року у жінки народилася дівчинка, яку вона назвала Анна-Марія. Сусіди Валентини розповідали, що бачили, як жінка просила милостиню. У ЗМІ говорили навіть про те, щоб позбавити жінку батьківських прав. Підвербна та її донька постійно були під контролем служби, адже були звернення зі школи щодо поведінки дівчинки. У листопаді 2022 року на Валентину Підвербну склали два адміністративні протоколи – за невиконання батьківських обов'язків та психологічне насильство. Втім, вже в березні справу закрили.

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