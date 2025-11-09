Динамо і Шахтар оштрафували на кругленьку суму: відома причина та вердикт

"Динамо" заплатить найбільший штраф через поведінку фанатів і нецензурні вигуки на адресу арбітра.

КДК УАФ оштрафував "Динамо" і "Шахтар" / колаж: Главред, фото: instagram.com/fcshakhtar, instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Коротко:

КДК УАФ оштрафував "Динамо" та "Шахтар" після Класичного матчу

Загальна сума штрафів перевищила 240 тисяч гривень

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення оштрафувати донецький "Шахтар" та київське "Динамо" за порушення, зафіксовані під час Класичного матчу 11 туру чемпіонату України сезону 2025/2026, який відбувся 2 листопада.

Як повідомляє УАФ, найбільший штраф отримав столичний клуб — 180 тисяч гривень. Донецький "Шахтар" сплатить 67,5 тисячі гривень.

У рішенні комітету зазначається:

"Розглянувши матеріали щодо матчу 11-го туру чемпіонату України сезону-2025/2026 ФК "Шахтар" (Донецьк) — ФК "Динамо" (Київ), що відбувся 2 листопада 2025 року, КДК зобов’язав ФК "Шахтар" (Донецьк) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 52 500 гривень (за використання вболівальниками піротехнічних засобів у кількості 21 одиниці) й 15 000 гривень (за недотримання вимог щодо максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні)".

Також у документі уточнюється, що:

"ФК "Динамо" (Київ) має сплатити 85 000 гривень (за повторне використання вболівальниками піротехнічних засобів у кількості 17 одиниць), 25 000 гривень (за кидання піротехнічних засобів на футбольне поле під час матчу) та 70 000 гривень (за повторне здійснення вболівальниками скандувань нецензурного, образливого характеру на адресу арбітра матчу)".

