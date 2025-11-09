Рус
Динамо і Шахтар оштрафували на кругленьку суму: відома причина та вердикт

Руслан Іваненко
9 листопада 2025, 18:53
130
"Динамо" заплатить найбільший штраф через поведінку фанатів і нецензурні вигуки на адресу арбітра.
Динамо і Шахтар оштрафували на кругленьку суму: відома причина та вердикт
КДК УАФ оштрафував "Динамо" і "Шахтар" / колаж: Главред, фото: instagram.com/fcshakhtar, instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Коротко:

  • КДК УАФ оштрафував "Динамо" та "Шахтар" після Класичного матчу
  • Загальна сума штрафів перевищила 240 тисяч гривень

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення оштрафувати донецький "Шахтар" та київське "Динамо" за порушення, зафіксовані під час Класичного матчу 11 туру чемпіонату України сезону 2025/2026, який відбувся 2 листопада.

Як повідомляє УАФ, найбільший штраф отримав столичний клуб — 180 тисяч гривень. Донецький "Шахтар" сплатить 67,5 тисячі гривень.

У рішенні комітету зазначається:

"Розглянувши матеріали щодо матчу 11-го туру чемпіонату України сезону-2025/2026 ФК "Шахтар" (Донецьк) — ФК "Динамо" (Київ), що відбувся 2 листопада 2025 року, КДК зобов’язав ФК "Шахтар" (Донецьк) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 52 500 гривень (за використання вболівальниками піротехнічних засобів у кількості 21 одиниці) й 15 000 гривень (за недотримання вимог щодо максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні)".

Також у документі уточнюється, що:

"ФК "Динамо" (Київ) має сплатити 85 000 гривень (за повторне використання вболівальниками піротехнічних засобів у кількості 17 одиниць), 25 000 гривень (за кидання піротехнічних засобів на футбольне поле під час матчу) та 70 000 гривень (за повторне здійснення вболівальниками скандувань нецензурного, образливого характеру на адресу арбітра матчу)".

Як повідомляв Главред, У четвер, 6 листопада, донецький "Шахтар" у польському Кракові приймав ісландський "Брейдаблік" у матчі 3-го туру основного етапу Ліги конференцій. Поєдинок закінчився з рахунком 2:0 на користь "гірників".

Крім того, Київське "Динамо" здобуло розгромну перемогу у третьому турі основного раунду Ліги конференцій, обігравши боснійський "Зрінські" з рахунком 6:0, повідомляє "Суспільне Спорт".

Нагадаємо, що після переходу захисника збірної України Іллі Забарного в ПСЖ, де виступає росіянин Матвій Сафонов, паризький клуб може поповнити склад ще одним гравцем із російським паспортом.

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

футбол новини Шахтаря новини Динамо Київ новини футболу новини спорту



