УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Можливі нові удари з повітря: РФ боїться руйнування Кримського мосту — Риженко

Даяна Швець
26 вересня 2024, 20:19
72
Противник дуже боїться руйнування Керченського мосту і його страхи обґрунтовані.
Можливі нові удари з повітря: РФ боїться руйнування Кримського мосту — Риженко
РФ серйозно переживає через ймовірні атаки на міст в Криму / Коллаж: Главред, фото: Википедия, соцсети

Щоб перерізати можливість окупантів використовувати споруду Керченського (Кримського) мосту як логістичну переправу для постачання російських окупаційних військ, треба його знищити, переконаний капітан 1-го рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗС України (2004-2020 рр.) Андрій Риженко. Кремль страшенно боїться руйнування Керченського мосту і його страхи можуть стати реальністю, каже експерт в ефірі телеканалу FREEДOM.

Окупанти усвідомлюють, що такі удари можуть бути. Нещодавно з’явилася інформація про те, що ворог перекидає до Керченського мосту додаткову кількість сил протиповітряної оборони (ППО).

"Тобто це говорить про те, що у противника є підозра, що можливі удари з повітря. Крім того, відомо, що він побудував біля мосту якусь дуже громіздку конструкцію огороджень із барж, які фактично перекривають увесь Керченський канал, за винятком тільки його судноплавної частини. Знову ж таки — для того, щоб не дати зайти морським дронам і здійснити підрив під мостом. Противник дуже боїться руйнування Керченського мосту. І його страхи обґрунтовані", — каже Андрій Риженко.

відео дня

Хто такий Андрій Риженко

Риженко Андрій - капітан першого рангу (у запасі), колишній заступник начальника штабу Військово-морських сил України (2004-2020 рр.). Служив на борту п'яти різних бойових кораблів, у штабі ВМС України працював заступником начальника з євроатлантичної інтеграції, начальником управління оборонного планування і науки.

Попри сильне руйнування Кримського мосту у 2022 року, окупанти все ще використовують його для перевезень, тому існування цієї споруди треба зробити неможливим, вважає Риженко.

"Керченський міст дійсно був сильно пошкоджений 8 жовтня 2022 року. Протягом року його ремонтували. Зараз мостом ходять пасажирські поїзди. Водночас проходження мостом ешелонів із боєприпасами або паливом обмежується. Наразі загальна кількість вантажів, які перевозяться через міст до Криму, оцінюється у 25%. Решта перевозиться через Приазовський перешийок, де будується і залізниця, і т.д.", — розповів Риженко.

Можливі нові удари з повітря: РФ боїться руйнування Кримського мосту — Риженко
Кримський міст / Инфографика: Главред

На думку капітана 1-го рангу запасу, на Керченський міст потрібно дивитися з погляду досягнення такого операційного ефекту, як перерізання шляху логістики всьому російському військовому контингенту, що перебуває в Криму.

"Для досягнення мети потрібно провести низку дій. Вони базуються на основі ударів і ефектів. Потрібно зробити так, щоб ці удари з відповідними ефектами по Кримському мосту максимально негативно зіграли проти противника в плані його забезпечення. Тобто, наприклад, тоді, коли цей міст залишиться єдиним засобом постачання якихось вантажів. Я думаю, що українські військові аналізують ці моменти", — зазначив капітан 1-го рангу запасу.

Удари по Кримському мосту - останні новини

Нещодавно в МЗС озвучили ідею знести Кримський міст. Як відомо, зараз Росія розглядає Керченську протоку, Азовське море і, можливо, навіть частини Чорного моря, як свої власні води. Росія хоче, щоб ці води розглядалися як частина її імперії XXI століття.

Своєю чергою у ВМС припустили, що будує РФ поруч з Кримським мостом. Агресори весь час намагаються розмістити у Керченській протоці якісь споруди. Деякі з них періодично викидає хвилями на узбережжя.

Існує також версія, що росіяни самі будуть руйнувати Кримський міст. Необхідність збільшити логістичне навантаження саме на Керченський міст зіграє з росіянами злий жарт.

Інші новини про Крим:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

анексія Криму Кримський міст новини Криму повернення Криму деокупація Криму Андрій Риженко звільнення Криму
Реклама

Головне за день

Випалюють землю і знищили будинки: росіяни готуються до штурму ще одного міста

Випалюють землю і знищили будинки: росіяни готуються до штурму ще одного міста

21:12 Україна
Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США: про що йшла мова

Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США: про що йшла мова

21:01 Україна
Необхідне роззброєння: у США відреагували на ядерні погрози Путіна

Необхідне роззброєння: у США відреагували на ядерні погрози Путіна

19:44 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Залишатиметься свіжою всю зиму : як правильно зберігати картоплю 6935

Залишатиметься свіжою "всю зиму": як правильно зберігати картоплю

Не підлетить на кілометр: як ефективно захистити дім від молі - перевірений засіб 6791

Не підлетить на кілометр: як ефективно захистити дім від молі - перевірений засіб

Мають неабияку чуйку : топ-3 знаки зодіаку з найкращою інтуїцією 4767

Мають неабияку "чуйку": топ-3 знаки зодіаку з найкращою інтуїцією

В Україні обмежили мобілізацію чоловіків старших за 50: Веніславський розповів деталі 4486

В Україні обмежили мобілізацію чоловіків старших за 50: Веніславський розповів деталі

Останні новини

21:41

"Занурився в бочку з брудом": Ахтем Сеітаблаєв розповів, як піднімав руку на свою кохану

21:26

"Переграв" Росію: глава МЗС Сибіга зустрівся з китайською делегацією - подробиці

21:12

Випалюють землю і знищили будинки: росіяни готуються до штурму ще одного міста

21:01

Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США: про що йшла моваФото

20:56

Скільки зберігається сало в холодильнику: несподівана відповідь буквально збиває з нігВідео

Україні потрібно 400-500 ракет, щоб винести логістику РФ і послабити натиск на фронті - ЖдановУкраїні потрібно 400-500 ракет, щоб винести логістику РФ і послабити натиск на фронті - Жданов
20:37

Дмитрука готуються екстрадувати: заява Офісу генпрокурора

20:19

Можливі нові удари з повітря: РФ боїться руйнування Кримського мосту — Риженко

19:45

Удари по військових арсеналах вплинуть на перебіг війни: Жданов дав свою оцінку

19:44

Необхідне роззброєння: у США відреагували на ядерні погрози Путіна

Реклама
19:40

Потужний вітер і дощ: в які регіони увірветься сильна негода

19:25

Як правильно називається вмикач чи вимикач: Авраменко здивував поясненням

19:17

Ситуація у Вовчанську: окупанти риють підземні тунелі

19:14

Жданов пояснив причину гучних провалів РФ із запусками ракет "Сармат"

19:10

Що відбувається у ВугледаріПогляд

19:04

Допомагають вернути Крим Україні: як партизани посилюють операції на півострові

18:51

Як не угробити багатий урожай: що можна посадити в жовтніВідео

18:27

В Угорщині назвали беззмістовним рішення України боротися проти агресії Росії

17:47

"72-га бригада вийшла з міста Вугледар": в ЗСУ відреагували на чутки про здачу

17:46

Горить будинок, є постраждалі: росіяни вдарили трьома КАБами по ХарковуФото

17:33

Зеленський розглядає проведення виборів у 2025 році - The Economist

Реклама
17:21

В Україні обмежили мобілізацію чоловіків старших за 50: Веніславський розповів деталі

17:20

Україна може уразити мінімум 250 об’єктів на території РФ: Жданов назвав умову

17:17

Китай просуває вигідні для Росії умови миру: Україна пішла на хитрість - Politico

17:05

Ви принесете в дім благополуччя: що потрібно зробити 27 вересня - прикмети

16:58

Не відшукає навіть досвідчений хакер: як стовідсотково видалити історію пошуку в ГуглВідео

16:50

На дорогах помітили незвичайний дорожній знак: про яку небезпеку він попереджає

16:23

Безвідповідальна поведінка: в ЄС відповіли на ядерну загрозу РФ - The Guardian

16:18

Росія "промацує" маршрути до АЕС. Що показала остання атака на Україну

16:13

РФ готується до прориву на Запорізькому напрямку: у ЗСУ заявили про нові штурми

16:00

Дитина їсть руками: нутриціолог назвав топ-5 причин, чому це корисно для малечі

15:32

Приємний звук, але погані наслідки: що означає, якщо дрова тріщать у вогніВідео

15:27

Що означає "обоє рябоє": якими милозвучними фразеологізмами можна замінити цей вислівВідео

15:24

Снарядний голод армії РФ буде забезпечений: ЗСУ можуть "зламати" ворога - Жданов

15:04

4 проблеми, які можуть завадити якісній підготовці до НМТ новини компанії

14:55

Скільки ракет потрібно ЗСУ, щоб знищити військові об'єкти РФ: Жданов розкрив деталі

14:55

Зустріч Зеленського з Байденом тет-а-тет: відомо, про що вони говоритимуть

14:52

Як уберегти троянди від заморозків: казковий результат навесні гарантованийВідео

14:30

Засвітився в Києві: втікач Олег Винник повернувся в Україну - блогер

14:26

Чоловік півстоліття чекав на смертну кару, але суд його виправдав - що сталось

14:23

Це вперше: США надали Україні касетні JSOW до F-16, куди битимуть

Реклама
14:18

Наступ армії РФ сповільниться на 4 напрямках: Жданов назвав причину

14:07

Не великими котами: як насправді кішки бачать своїх господарів - точна відповідьВідео

13:53

Наступна атака буде потужнішою: Гетьман попередив українців про масований удар РФ

13:44

Жінка вигадала незвичне ім’я для своєї дитини, але люди її не зрозуміли

13:32

Росія сьогодні зранку випустила три "Кинджали" по Старокостянтинову: деталі

13:26

За такий шніцель вас носитимуть на руках - вийде смачніше, ніж у рестораніВідео

13:10

США оголосили про надання Україні допомоги на суму $7,9 млрд: Зеленський зробив заяву

13:04

Яка монета першою торкнеться дна: складна загадка для найуважніших

12:59

У Пентагоні хочуть надати Україні боєприпаси з білим фосфором: Білий дім проти - ЗМІ

12:50

Це була не ППО: у КМВА прокоментували гучний звук у Києві одночасно з тривогою

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти