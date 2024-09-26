Можливі нові удари з повітря: РФ боїться руйнування Кримського мосту — Риженко

Противник дуже боїться руйнування Керченського мосту і його страхи обґрунтовані.

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РФ серйозно переживає через ймовірні атаки на міст в Криму / Коллаж: Главред, фото: Википедия, соцсети

Щоб перерізати можливість окупантів використовувати споруду Керченського (Кримського) мосту як логістичну переправу для постачання російських окупаційних військ, треба його знищити, переконаний капітан 1-го рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗС України (2004-2020 рр.) Андрій Риженко. Кремль страшенно боїться руйнування Керченського мосту і його страхи можуть стати реальністю, каже експерт в ефірі телеканалу FREEДOM.

Окупанти усвідомлюють, що такі удари можуть бути. Нещодавно з’явилася інформація про те, що ворог перекидає до Керченського мосту додаткову кількість сил протиповітряної оборони (ППО).

"Тобто це говорить про те, що у противника є підозра, що можливі удари з повітря. Крім того, відомо, що він побудував біля мосту якусь дуже громіздку конструкцію огороджень із барж, які фактично перекривають увесь Керченський канал, за винятком тільки його судноплавної частини. Знову ж таки — для того, щоб не дати зайти морським дронам і здійснити підрив під мостом. Противник дуже боїться руйнування Керченського мосту. І його страхи обґрунтовані", — каже Андрій Риженко. відео дня

Хто такий Андрій Риженко Риженко Андрій - капітан першого рангу (у запасі), колишній заступник начальника штабу Військово-морських сил України (2004-2020 рр.). Служив на борту п'яти різних бойових кораблів, у штабі ВМС України працював заступником начальника з євроатлантичної інтеграції, начальником управління оборонного планування і науки.

Попри сильне руйнування Кримського мосту у 2022 року, окупанти все ще використовують його для перевезень, тому існування цієї споруди треба зробити неможливим, вважає Риженко.

"Керченський міст дійсно був сильно пошкоджений 8 жовтня 2022 року. Протягом року його ремонтували. Зараз мостом ходять пасажирські поїзди. Водночас проходження мостом ешелонів із боєприпасами або паливом обмежується. Наразі загальна кількість вантажів, які перевозяться через міст до Криму, оцінюється у 25%. Решта перевозиться через Приазовський перешийок, де будується і залізниця, і т.д.", — розповів Риженко.

Кримський міст / Инфографика: Главред

На думку капітана 1-го рангу запасу, на Керченський міст потрібно дивитися з погляду досягнення такого операційного ефекту, як перерізання шляху логістики всьому російському військовому контингенту, що перебуває в Криму.

"Для досягнення мети потрібно провести низку дій. Вони базуються на основі ударів і ефектів. Потрібно зробити так, щоб ці удари з відповідними ефектами по Кримському мосту максимально негативно зіграли проти противника в плані його забезпечення. Тобто, наприклад, тоді, коли цей міст залишиться єдиним засобом постачання якихось вантажів. Я думаю, що українські військові аналізують ці моменти", — зазначив капітан 1-го рангу запасу.

Удари по Кримському мосту - останні новини

Нещодавно в МЗС озвучили ідею знести Кримський міст. Як відомо, зараз Росія розглядає Керченську протоку, Азовське море і, можливо, навіть частини Чорного моря, як свої власні води. Росія хоче, щоб ці води розглядалися як частина її імперії XXI століття.

Своєю чергою у ВМС припустили, що будує РФ поруч з Кримським мостом. Агресори весь час намагаються розмістити у Керченській протоці якісь споруди. Деякі з них періодично викидає хвилями на узбережжя.

Існує також версія, що росіяни самі будуть руйнувати Кримський міст. Необхідність збільшити логістичне навантаження саме на Керченський міст зіграє з росіянами злий жарт.

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