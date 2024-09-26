Допомагають вернути Крим Україні: як партизани посилюють операції на півострові

Операції тривають, тому сьогодні ворог відчуває, що партизанський рух у Криму є.

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Партизанський рух підпільників у Криму посилюється / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Партизани в Криму допомагають Силам оборони України виконувати бойові завдання. З цього можна зробити висновок, що рух спротиву у тимчасово окупованому Криму посилюється: партизани допомагають Силам оборони України виконувати бойові завдання. Деталями сьогодні, 26 вересня, в ефірі телеканалу FREEДОМ поділився спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Усі інструменти, які можливо залучити для звільнення нашого тимчасово окупованого Криму, є хорошими… Партизанський рух підпільників у Криму посилюється, розвивається, й партизани дуже багато допомагають Силам оборони для того, щоб виконувати бойові задачі, результати яких ми, щоправда, не завжди бачимо, бо про них поки що не розповідають. Операції тривають, тому сьогодні ворог відчуває, що партизанський рух у Криму є", — сказав він.

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. відео дня З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Окрім цього, успішні дії партизанів видно не лише в Криму, а й у прилеглій Херсонській області. За словами речника, через спротив посилено фільтраційні заходи.

"Ворог, ще раз скажу, він відчуває те, що тут працюють по ньому. Інформація надходить, не тільки інформація, а й, відповідно, є ті заходи, які дають змогу говорити про те, що й зникає особовий склад, і є випадки отруєння відповідні. Але не тільки тому, що російські солдати захоплюються "зеленим змієм", ось якраз тут "зелений змій" ні до чого. Тут справа вже партизанських рук", — сказав Братчук.

Військові аеродроми в Криму / Инфографика: Главред

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