Всю конструкцію під демонтаж: в МЗС озвучили ідею знести Кримський міст

Через навмисні обмеження РФ міжнародного судноплавства Україна офіційно оголосила про потребу ліквідувати Кримський міст.

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Демонтаж Кримського мосту має вирішити одразу кілька українських та світових проблем / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс Президента України

Країна-агресор Росія хоче заволодіти Азовським морем і Керченською протокою, через що, зокрема, і збудувала Кримський міст. Ця конструкція не лише забезпечує логістику для окупаційних військ, а й стає на заваді для великих міжнародних суден, що перевозять українські товари, тому Україна оголосила про необхідність демонтувати Кримський міст.

Як повідомляє прес-служба МЗС України, зараз Росія розглядає Керченську протоку, Азовське море і, можливо, навіть частини Чорного моря, як свої власні води. Росія хоче, щоб ці води розглядалися як частина її імперії XXI століття.

Через це посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич під час виступу в суді в Гаазі зауважив, що демонтаж дозволить відновити вільний прохід через Керченську протоку.

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"Ці судна перевозили українську сталь, зерно та інші продукти харчування до решти світу. Сьогодні цей міст не тільки перешкоджає транзитному проходу, але й використовується Росією для постійного переправлення озброєння на територію Кримського півострова", - пояснив він.

Окрім цього країна-агресор систематично затримує судна, що прямують до портів України та забороняє прохід іноземних суден. Тому демонтаж Кримського мосту це в першу чергу навіть не потреба з військової точки зору для України, а потреба для забезпечення стабільної торгівлі для багатьох країн світу.

Росія, традиційно, відкинула звинувачення України, аргументуючи це тим, що вони поза рамками Конвенції ООН з морського права і "безпідставні".

Хто такий Антон Кориневич? Антон Кориневич — український державний службовець, науковець, кандидат юридичних наук. Фахівець із міжнародного гуманітарного, кримінального та енергетичного права. З травня 2022 року — посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Ліквідація Кримського мосту - що відомо

Нагадаємо, що дотепер Україна розглядала припинення існування Кримського мосту з військовою метою, адже окупанти використовують конструкцію, як важливий логістичний маршрут. Після кількох ударів українських сил Кримський міст буквально розвалюється на очах та потребує ремонту.

Однак росіяни не в змозі забезпечити ремонтні роботи та відповідне забезпечення. Більше того - ситуація із логістичними шляхами через тимчасово окупований Крим в окупаційної армії країни-агресора Росії стає дедалі гіршою, через що ворог змушений збільшити логістичне навантаження саме на Кримський міст. Таким чином окупанти руйнуватимуть його самі.

Водночас Росія в паніці через можливість ЗСУ вдарити по Кримському мосту ще раз. Через це до конструкції продовжують стягувати установки протиповітряної оборони.

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