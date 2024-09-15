Росіяни самі будуть руйнувати Кримський міст: у ВМС розповіли деталі

Необхідність збільшити логістичне навантаження саме на Кримський міст зіграє з росіянами злий жарт.

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Росіяни не уникнуть руйнування Кримського мосту / Колаж: Главред, фото: Дмитро Плетенчук, Maxar Technologies

Ситуація із логістичними шляхами через тимчасово окупований Крим в окупаційної армії країни-агресора Росії стає дедалі гіршою. Через це ворог змушений збільшити логістичне навантаження саме на Кримський міст.

Як розповів речник ВМС ЗСУ в етері "Еспресо", у росіян немає іншого вибору, через що стратегічно важливий Кримський міст почне ще більше руйнуватися.

"Пороми не працюють. Коли запрацюють - не зрозуміло. Один паром стоїть на якорі, а інший чекає в ремонті. Тому вибору в них багато немає. Верифікованої інформації, що росіяни запустили залізницю тимчасово окупованими територіями до Криму наразі теж немає. Саме тому на Кримський міст буде збільшуватись логістичне навантаження. Це процес, якого не уникнути", - пояснив Плетенчук. відео дня

Речник ВМС наголосив, що Кримський міст потребує ремонту, а збільшення логістичного навантаження не тільки не дозволить його провести, а ще й призведе до руйнувань.

"Росіяни змушені будуть збільшити перевезення Кримським мостом. В них немає вибору й вони цього не уникнуть. Відповідно, Кримський міст через ці навантаження почне ще більше сипатись", - підсумував він.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Руйнування Кримського мосту

Напередодні стало відомо, що Кримський міст буквально розвалюється на очах після того, як по ньому було завдано кілька ударів Силами оборони України. Споруда потребує екстреного ремонту, адже там відбувається деградація конструкцій після завданих ударів.

Раніше повідомлялося, що країна-агресор Росія все ще в паніці через можливість ЗСУ вдарити по Кримському мосту. Через це до конструкції продовжують стягувати установки протиповітряної оборони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував можливе знищення Кримського мосту, що з'єднує материкову частину Росії із тимчасово окупованим Кримом. Він заявив, що ГУР має талант до несподіваних дій в інформаційному просторі.

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