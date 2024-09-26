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Загадкова споруда біля Кримського мосту: у ВМС припустили, що будує РФ

Марія Николишин
26 вересня 2024, 11:22
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Добудувати споруду в цьому сезоні окупанти не зможуть, бо починається період штормів.
Загадкова споруда біля Кримського мосту: у ВМС припустили, що будує РФ
Споруда біля Кримського мосту / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/Taclbery

Російські окупанти у тимчасово окупованому Криму поруч з Кримським мостом будують невідому споруду. Речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону припустив, що її можуть будувати для захисту наявного шляхопроводу або вона є черговим переходом.

"Продовжують будувати, що це - буде відомо, коли добудують. А в цьому сезоні вони це ймовірніше не зможуть зробити, тому що починається період штормів та відповідно будувати щось в таких умовах буде дуже складно. Це може бути захисна споруда, чи якийсь перехід черговий, але висновки робити трішки зарано", - сказав він.

Плетенчук пояснив, що треба зачекати, поки закінчиться сезон штормів.

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"У будь-якому разі подивимось, як вони пройдуть цей період, який починається восени та закінчується навесні", - додав речник.

За його словами, росіяни весь час намагаються розмістити у Керченській протоці якісь споруди. Деякі з них періодично викидає хвилями на узбережжя.

Представник ВМС також підкреслив, що ситуація у Чорному та Азовському морях поки залишається незмінною. В Азовському морі військових кораблів РФ не зафіксовано, в Чорному - перебуває субмарина проєкту 636, на борту якої може бути 4 ракети типу "Калібр".

За словами Плетенчука, субмарина постійно перебуває в морі - нікуди не заходить й не виходить, зазвичай чергування триває кілька тижнів.

"Після цього її, як правило, міняє інший підводний човен 636-го проєкту. Перебуває човен в акваторії в якості єдиного засобу, який може перебувати в морі на чергуванні", - уточнив речник.

Що відомо про Дмитра Плетенчука?

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Кримський міст - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кримський міст буквально розвалюється на очах після того, як по ньому було завдано кілька ударів Силами оборони України.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що ГУР має талант до несподіваних дій в інформаційному просторі, тому знищення Кримського мосту цілком можливе.

Крім того, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявляв, що у Сил оборони України є план, як знищити Кримський міст і повернути півострів.

Загадкова споруда біля Кримського мосту: у ВМС припустили, що будує РФ
Кримський міст / Інфографіка: Главред

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