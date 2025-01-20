Гармати заглухнуть чи рвонуть з новою силою: що буде з фронтом після інавгурації

Українські захисники враховують всі можливі розвитки ситуації: від найкращих, найбільш позитивних до найгірших чи найменш вдалих.

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Експерт пояснив, як вплине інавгурація Трампа на хід бойових дій / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Facebook

Коротко зі слів Тимочка:

Ймовірно, інтенсивність боїв буде тривати, а, може, й посилиться

Росія ставить в пріоритеті досягнення політичних цілей перед військовими, Україна ж - навпаки

Немає сенсу пов'язувати зміни на фронті та інавгурацію Дональда Трампа у президента США. Як заявив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, навіть у випадку ймовірних перемовин, бої не припиняться.

"Знову ж таки, пов'язувати інавгурацію Трампа до зміни на полі бою однозначно не варто. Тому що інтенсивність боїв буде тривати, а то ще й посилиться, навіть якщо потенційно почнуть відбуватися якісь переговорні процеси", - вважає Тимочко. відео дня

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

На думку Тимочка, у стилі глави Кремля Володимира Путіна - посилення атак та ударів армії, щоб зміцнити переговорні позиції.

"Тому не слід сподіватися на те, що в нас будуть якісь потужні контрнаступи під інавгурацію Трампа. Якщо й будуть, то ці контрнаступи будуть нестимуть виключно військову доцільність відносно наявних сил, засобів і можливості виявити слабкі сторони противника", - розповів експерт.

Експерт висловив бачення, що військові завжди аналізують та враховують будь-який розвиток ситуації, тому лінії зіткнення розвиваються виходячи з можливостей, потенціалу та наслідків.

"Тому військові операції, вони плануються під військову доцільність, а не під політичну. Чому я завжди наголошую, що Путін ставить завжди в пріоритеті політичні цілі, досягнення політичних цілей перед військовими. Тоді як у нас, поки що, слава Богу, все-таки перевага стоїть за військовою доцільністю в плані проведення військових операцій", - підкреслив він.

Інавгурація Дональда Трампа - останні новини

Главред інформував, що з'явилася програма інавгурації. Все почнеться з ранкової служби в єпископальній Церкві Святого Йоана біля Білого дому о 8:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом).

Також ЗМІ опублікували частину промови Трампа на інавгурації. Все виглядає так, що очільник США відмовиться від урочистого стилю і прямо окреслить головні проблеми країни.

Своєю чергою диктатор Володимир Путін звернувся до новопризначеного президента Штатів. Окрім цього, він назвав свою умову мирних переговорів щодо України.

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Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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