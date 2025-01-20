США можуть вдарити по РФ: експерт назвав сценарій закінчення війни за Трампа

Та "хвиля", яку Трамп запускає щодо війни в Україні, може виявитися сильнішою, ніж здається на перший погляд.

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Росію може чекати доля Радянського Союзу / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, kremlin.ru

Що сказав Загородній:

США хочуть стабілізувати ситуацію в Росії

Ідеальним варіантом для США буде припинення бойових дій на лінії розмежування

20 січня Дональд Трамп офіційно стає президентом США та починає працювати над питанням закінчення війни в Україні. Багато експертів та аналітиків стверджують, що республіканцю навряд чи вдасться покласти край країні-агресорці Росії остаточно і мова піде, скоріше, про встановлення режиму припинення вогню.

Однак цілком ймовірно, що насправді Росію чекатиме доля Радянського Союзу, а саме її розвал. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

"Та хвиля, яку Трамп запускає, може виявитися сильнішою, ніж здається на перший погляд. США можуть тихенько вдарити по Росії з метою трохи виховувати Путіна, але виявиться, що це остання соломинка, яка ламає хребет верблюду", - зауважив він.

Штати не ставлять за мету розпалювання громадянської війни в РФ, навпаки ж - прагнуть стабілізувати ситуацію і ідеальним варіантом розвитку подій для США буде зупинка сторін по лінії розмежування.

Але при цьому, як вважає експерт, дії американців направлені на примус Росії у поєднанні з ударами України вглиб території країни-агресорки можуть призвести до сценарію, який пережив СРСР.

"США не хотіли розвалу Радянського Союзу. Вони не прогнозували, що він розвалиться. Але через внутрішні суперечності та тяжкості становища безпосередньо в Радянському Союзі розвал стався. Так і тут. Чи хоче Трамп, аби Україна вийшла на межі 1991 року? На його думку, Україна не має сил, щоб це реалізувати, тому він і пропонує домовлятися. Але питання – чи має Росія сили, щоб утримувати захоплені території?", - наголосив Загородній.

Дивіться відео про те, яким може бути сценарій Трампа щодо війни в Україні:

Тож сценарій розвалу Росії є цілком можливим і Україна повинна працювати над його реалізацією, зокрема продовжуючи завдавати удари по важливих об'єктах вглиб територій ворога.

Плани Трампа щодо закінчення війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що під час мітингу у Вашингтоні напередодні інавгурації обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв припинити війну Росії проти України та доручив після інавгурації організувати дзвінок господареві Кремля Володимиру Путіну, щоб домовитися про зустріч із ним.

Напередодні у ЗМІ писали, що новообраний президент США, імовірно, не зможе дати поштовх до мирних переговорів між Росією та Україною, принаймні, на умовах, які сьогодні готовий розглянути Кремль.

Раніше також повідомлялося, що мирний план Дональда Трампа для України може містити два основні пункти: один стосуватиметься членства України в НАТО, другий - заморожування бойових дій.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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