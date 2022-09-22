"Можливий контрудар на Харківщині": Арестович розповів, куди Путін кине мобілізованих

Арестович розповів, на який напрямок Путін кине мобілізованих / колаж фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін на тлі потужного контрнаступу ЗСУ оголосив в РФ мобілізацію. Він може відправити призовників у Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському опозиціонеру Марку Фейгіну.

Таким чином окупанти можуть спробувати посилити свою оборону і піти в якийсь наступ.

"Ризикну припустити, що вони зараз спробують поповнити наявні підрозділи. Поставлять завдання добити Донецьку область, поставити стійку оборону в Херсонській області. Можливо, спробують рухатися на запорізькому напрямку. І захищати Луганськ. Можливий контрудар на Харківському напрямку", - сказав Олексій Арестович.

Він вважає, що оголошення мобілізації в РФ - це демонстрація і спроба чинити тиск на українців.

"Розраховувати на більше - не бачу особливих перспектив, тому що немає озброєння і техніки. І немає молодшого складу, який дозволить створити і розгорнути нові бригади", – додав Арестович.

Мобілізація в РФ

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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