Чоловікам-студентам заборонили виїжджати з України: все через підроблені документи

Чоловіків-студентів не випускатимуть з України / Колаж Фото УНІАН

Українські чоловіки-студенти не зможуть тепер виїхати з України. Це стосується навіть тих, хто навчається закордонних навчальних закладах. Таке рішення ухвалив Кабмін. Про це заявив речник пресслужби Держприкордонслужби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що вся справа в підроблених документах, які виявили у бажаючих нелегально виїхати з України. Всього з початку повномасштабного вторгнення зафіксували понад 600 таких випадків.

"Саме тому для уникнення будь-яких спекуляцій вищим військовим керівництвом з 14 вересня прийнято ще одне рішення - відмовити і цій категорії громадян у перетині кордону. Тому зміни пропуску студентів через кордон можуть бути тільки тоді, коли ця категорія буде унормована. Зараз в постанові уряду заборонено всім студентам перетинати кордон, і ми це виконуємо", - сказав Демченко.

З'явилася інформація про те, що закордоном діють фейкові навчальні заклади, які надають українцям "запрошення" на навчання.

"У нас діє інформація, що за кордоном діють фейкові навчальні заклади, які надають запрошення українцям, щоб вони стали там студентами, і потім 40-50-річні студенти їдуть вчитися в Європу з такими документами", - додав Демченко.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

Раніше в Україні продовжили дію воєнного стану і терміни мобілізації майже до кінця осені - 21 листопада. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України. Документи вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський. "За" проголосували 328 народних депутатів.

Варто відзначити, що протягом цього часу військовозобов'язаним чоловікам і чоловікам призовного віку не можна залишати територію країни.

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