Бунт у РФ: протестувальники проти мобілізації перекрили федеральну трасу

У Дагестані бунтують проти мобілізації / скріншот

У Росії протестувальники проти мобілізації, оголошеної президентом Володимиром Путіним, вийшли на акції протесту.

У Дагестані учасники протесту перекрили федеральну трасу. Відповідне відео опубліковано в Мережі.

Відзначається, що протестувальники перекрили федеральну трасу недалеко від адміністративного центру Бабаюртовского району Дагестану.

На відео зафіксовано велике скупчення автомобілів, які стоять на проїжджій частині.

До протестувальників направляються співробітники поліції.

Також опубліковано відео, як в одному з дагестанських селищ місцеві жителі обурюються через мобілізацію.

Вони заявили представниці місцевого військкомату, що не поїдуть в Україну бо на РФ ніхто не нападав і назвали війну не захистом Росії, а "політикою".

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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