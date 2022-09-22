У Росії проблеми: генерали дуже сперечаються через контрнаступ ЗСУ - CNN

Генерали не можуть домовитися, в Росії серйозні проблеми через контрнаступ ЗСУ / kremlin.ru

Російські офіцери не можуть домовитися між собою і сперечаються через рішення, які приймає Кремль щодо війни в Україні. Вони розходяться в думках щодо того, як краще протистояти наступу ЗСУ. Про це повідомляє CNN.

За даними видання, воєначальники хочуть зосередити свої зусилля для зміцнення оборонних рубежів. У свою чергу Путін сам дає вказівки генералам на місцях, як кажуть джерела. Така стратегія вказує на неефективну командну структуру.

Видання стверджує, що Міністерство оборони Росії заявило про перекидання сили в бік Харкова на північному сході. Також повідомляється, що основна частина російських військ залишається на півдні. Там Україна також розгорнула наступальні операції навколо Херсона.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Раніше повідомлялося, що на південному напрямку підрозділи РФ затиснуті між Силами оборони України та правим берегом Дніпра. У ЗСУ розповіли, що російські військові деморалізовані і не бачать мети свого перебування на цьому напрямку. При цьому командування підрозділів РФ виходить на зв'язок із ЗСУ, щоб домовитися про здачу в полон.

Аналітики американського Інститут вивчення війни повідомляли, що російські військові в західній частині Херсонської області намагаються відступити на більш захищені позиції в ході контрольованого відходу, щоб уникнути хаотичного відступу, як це було після падіння оборони окупантів під Харковом.

Нагадаємо, раніше генерал-лейтенантом запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко пояснив, у якій ситуації перебувають окупанти на півдні. На Правобережжі Херсонщини ЗСУ завдають ударів не тільки по логістичних ланцюжках і складах противника, але і по пунктах управління, в результаті чого порушується система управління. Старше керівництво російського угруповання військ просто втекло з правого берега Херсона. І це розуміє і офіцерський склад, і солдати.

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