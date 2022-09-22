УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Росії проблеми: генерали дуже сперечаються через контрнаступ ЗСУ - CNN

22 вересня 2022, 16:50

Джерела видання вказують на неефективну командну структуру в РФ.

Путін, генерали
Генерали не можуть домовитися, в Росії серйозні проблеми через контрнаступ ЗСУ / kremlin.ru

Російські офіцери не можуть домовитися між собою і сперечаються через рішення, які приймає Кремль щодо війни в Україні. Вони розходяться в думках щодо того, як краще протистояти наступу ЗСУ. Про це повідомляє CNN.

За даними видання, воєначальники хочуть зосередити свої зусилля для зміцнення оборонних рубежів. У свою чергу Путін сам дає вказівки генералам на місцях, як кажуть джерела. Така стратегія вказує на неефективну командну структуру.

Видання стверджує, що Міністерство оборони Росії заявило про перекидання сили в бік Харкова на північному сході. Також повідомляється, що основна частина російських військ залишається на півдні. Там Україна також розгорнула наступальні операції навколо Херсона.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Раніше повідомлялося, що на південному напрямку підрозділи РФ затиснуті між Силами оборони України та правим берегом Дніпра. У ЗСУ розповіли, що російські військові деморалізовані і не бачать мети свого перебування на цьому напрямку. При цьому командування підрозділів РФ виходить на зв'язок із ЗСУ, щоб домовитися про здачу в полон.

Аналітики американського Інститут вивчення війни повідомляли, що російські військові в західній частині Херсонської області намагаються відступити на більш захищені позиції в ході контрольованого відходу, щоб уникнути хаотичного відступу, як це було після падіння оборони окупантів під Харковом.

Нагадаємо, раніше генерал-лейтенантом запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко пояснив, у якій ситуації перебувають окупанти на півдні. На Правобережжі Херсонщини ЗСУ завдають ударів не тільки по логістичних ланцюжках і складах противника, але і по пунктах управління, в результаті чого порушується система управління. Старше керівництво російського угруповання військ просто втекло з правого берега Херсона. І це розуміє і офіцерський склад, і солдати.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:47

Між ніг промокло: Бузова зганьбилася на публіці

17:47

Бах-і в попіл: під Запоріжжям нацгвардієць з "Голки" збив вертоліт Мі-8

17:38

2023 - рік якої тварини за східним календарем: в чому зустрічати і що готувати

17:36

Чоловікам-студентам заборонили виїжджати з України: все через підроблені документиВідео

17:23

"Вони боляче б'ють по репутації Путіна": Подоляк розкрив справжню причину мобілізації в РФВідео

Реклама
17:01

Прикмети на 23 вересня: які 5 речей заборонено робити в день Петра і Павла, щоб удачу не злякатиВідео

16:56

Бунт у РФ: протестувальники проти мобілізації перекрили федеральну трасуВідео

16:50

У Росії проблеми: генерали дуже сперечаються через контрнаступ ЗСУ - CNNВідео

16:45

Продюсер-запроданець Бардаш розтікся в принизливому лизоблюдстві путінському режиму

16:27

Росія може більше ніколи не напасти на Україну навіть після повалення Путіна: Фейгін назвав умову

16:16

14-річна дочка Йовович з'явилася на сторінках глянцю

16:15

Як зберегти кріп на зиму: 3 абсолютно різних способи від господинь

16:12

"Немає повноважень": у Путіна категорично відмовилися коментувати обмін полонених на МедведчукаВідео

15:59

ТБ-команди з України та Фінляндії об'єднаються для зйомок шоу із зірками The song of my life

15:55

Мобілізація у РФ: Жданов попередив про ризики нової атаки на Київ і назвав терміниВідео

15:50

Буряти веселяться, людей "в'яжуть" посеред вулиці: першу партію росіян мобілізували в РФВідео

15:35

ЗСУ ліквідували російського капітана з БашкиріїВідео

15:29

"Втрати повинні оплачуватися": Фейгін передрік крах для Путіна, якщо почнеться процес напіврозпаду РФВідео

15:25

"Зупиніть свій кошмар": дочка "путініста" Машкова висловилася про мобілізацію і розповіла, як уникнути призову

15:18

Кинути оком на оковиту: що буде, якщо пити горілку щодняВідео

Реклама
15:05

Прощався з рідними тричі: з полону повернувся наймолодший захисник "Азовсталі"Відео

14:56

Мільйонне поповнення для окупантів: ЗМІ дізналися про секретний пункт указу ПутінаВідео

14:55

Бунт у потьомкінському селіПогляд

14:55

Під обстрілами рятував захисників Маріуполя: з полону повернувся талановитий хірург і реферіФото

14:52

У "Сніданку з 1+1" розповіли історію Армена Шахар’янця, який, ризикуючи життям, дарує захисникам відчуття домуВідео

14:29

Чоловіків в Криму забирають воювати: повістки "вручають" онлайн і заманюють грошимаВідео

14:24

Найсмачніший вінегрет з секретним інгредієнтом: чудовий рецептВідео

14:19

"Це питання кількох місяців": Фейгін розповів, скільки Путін ще зможе продовжувати війнуВідео

13:59

Окупанти зганьбилися в Криму: збили свій БПЛА і заявили про "дрон ЗСУ"Відео

13:44

ЗСУ перерізають ключову трасу на Луганщині та б'ють у тил окупантамВідео

13:30

Близько 100 тисяч: генерал ЗСУ озвучив реальні втрати Росії на війні в УкраїніВідео

13:29

Гумористки "Ліги Сміху" розповіли про життя після 24 лютого та чому гумор лікує

13:20

Путін втрачає союзників по ОДКБ: три країни заборонили своїм громадянам воювати на боці РФВідео

13:14

Росія може воювати тільки наступаючи, якщо стане в оборону – для неї все скінчено – ФейгінВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 23 вересня 2022: Овнам - гроші, Терезам - втрати, Водоліям - сваркаВідео

12:51

Знищений ЗСУ підполковник РФ - пілот Алігатора, виявився "зіркою" роспропагандиВідео

12:37

День машинобудівника 2022 в Україні: дата і традиції свята, привітання і картинки

12:36

Командири захисників Маріуполя залишаться в Туреччині до кінця війни - Зеленський

12:35

Гороскоп Таро на жовтень 2022: Овнам - прибуток, Тельцям - спокуси, Близнюкам - перемога над страхамиВідео

12:20

"Напаскудили прямо на голову": Гіркін істерить після обміну захисників МаріуполяВідео

Реклама
12:20

В Бурятії прийшли забирати на війну чоловіка, який вже 2 роки мертвий і ніколи не служивВідео

11:32

У РФ палять адміністрації та військкомати після оголошення мобілізаціїВідео

11:28

Казка закінчиться швидко: 3 найбільш нестерпних чоловіки за знаком зодіакуВідео

11:24

Додому повернулися три захисниці України, які потрапили в полон при надіїВідео

11:00

"Ласкаво просимо до нас, на могилізацію": Полякова жорстко пройшлася по росіянам, які вийшли на мітингВідео

10:57

Втеча окупантів з Харківщини: росіяни "в шоку", пропагандисти істерять - ФейгінВідео

10:48

Своє евакуаційне місце віддала дівчині і загинула: Наталя з Полтави до останнього боронила МаріупольВідео

10:47

Путіна публічно і показово нагнули, примусивши виконувати Женевську конвенціюПогляд

10:46

Опубліковано повний список українських військовополонених, яких обміняли на росіянФото

10:28

Путін планує мобілізувати мільйон, втрати РФ перевищать 300 тисяч – ЗМІВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиЗакуски
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти