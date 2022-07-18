Воюють в одному окопі: батько і син пішли в Нацгвардію разом бити окупантів

Батько і син пішли в Нацгвардію разом бити окупантів / Нацгвардія, Mititarist

Двоє уродженців Волині, батько і син, обидва - Артури, разом пішли служити в Національну гвардію України. І тепер разом борються проти російських окупантів, повідомляється на сторінці Нацгвардії в Facebook.

Артур - батько, якому 52 роки, вирішив йти служити, коли проводжав сина на війну.

"Поцікавився чи беруть таких, як я, чи ні. І скоро теж став військовим. Війна, яку розв'язала Росія проти нас, - зовсім не жарт. Росіяни абсолютно цинічний і безжальний народ, що знищує все і всіх на своєму шляху. А наше завдання - захистити свою, рідну. Війна згуртувала нас, і ми вже не зупинимося до остаточної перемоги, - каже чоловік.

Тепер у обох чоловіків один загальний окоп на позиціях. У сина, до слова, вже є бойовий досвід - він воював з бойовиками і росіянами в 2015 році під Маріуполем.

"Спочатку працювати за кордоном було дуже важко. Але я не здавався і вчився. А минулого року взагалі вирішив залишитися в Польщі, відкрити власну справу. Але війна повністю змінила мій світогляд. Не хочу вже повертатися туди. Після нашої перемоги у рідної України буде багато роботи. Нам своїми руками доведеться цегла за цеглою все відбудовувати. Для цього потрібні руки і мої готові до важкої праці", – каже 28-річний Артур-молодший.

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Нагадаємо, раніше на Вінниччині поховали бійця ЗСУ Геннадія Борщевського з села Гарячківка, який загинув 25 квітня в одному з перших боїв з окупантами під Ізюмом.

Зі своєю коханою Тетяною Геннадій в ранньому віці створили сім'ю. Без батька залишилося цілих п'ятеро дітей - троє синів і дві дочки.

До того повідомлялося - у селі Гребельки, що на Київщині, російські загарбники 3 березня одразу вбили одного сина пенсіонерки надії і поранили другого.

Володимир загинув на місці. Олег вижив, проте отримав важкі поранення в плечі. Нещасній жінці самій довелося відмивати в будинку кров свого вбитого сина і ховати в своєму дворі.

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