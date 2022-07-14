Загинув як герой у бою за Україну: батько виніс з-під обстрілу тіло загиблого сина

Батько виніс з-під обстрілу тіло загиблого сина/ facebook.com/butusov.yuriy

Захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом із сином. Саме він забирав тіло Героя з-під обстрілів.

Журналіст Юрій Бутусов розповів, що вони воювали разом з батьком в одному батальйоні 93-ї механізованої бригади

"Батько і син пішли на війну добровольцями. Воювали разом. Багато боїв пройшли разом. А вчора син загинув у бою. І батько пішов у пекло, і особисто виніс тіло сина з-під обстрілу. І він сидить зараз, дивиться на небо, а поруч з ним син, і він не може заснути. Він згадує, як ростив, як вчив, як воював поруч з сином. Вони вдвох. Але він вже один", - написав журналіст.

Після похорону батько має намір повернуться на фронт.

читайте такожСама зголосилася на війну: в Україні загинула перша окупантка з армії РФ"Ми не зупинимося, але кожну мить перед очима стоїть ціна нашої перемоги. Скільки світів згасає з кожною смертю. Це буде велика перемога, але вбите щастя вона не поверне. Нам потрібно щодня думати і робити щось в наших силах, щоб зменшити втрати", написав журналіст.

Нагадаємо, раніше у Волинській області чоловік помер на наступний день після того, як дізнався про загибель сина в бою проти російських окупантів. Трагедія сталася в селі Маневичі - у чоловіка не витримало серце.

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