Війська України вибили окупантів Росії з території заводу Азовсталь у Маріуполі - Арестович

Російські окупанти прорвалися на завод Азовсталь 4 травня / Фото УНІАН

Сили оборони України в блокадному Маріуполі 5 травня відтіснили окупаційні війська Росії з території заводу Азовсталь, які за день до цього туди прорвалися. Київ уточніє інформацію щодо бойових дій в районі підприємства. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Під час всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що українські захисники зуміли вибити окупантів РФ з території Азовсталі.

читайте такожСитуація у Маріуполі критична: всі сили кинули на її вирішення - Арестович"Ми можемо сказати, що вчора зайшли російські війська на територію "Азовсталі". Вони були вибиті нашими захисниками", - зазначив Арестович.

Також він додав, що подальша інформація про бої в районі підприємства перевіряється.

"Що відбувається зараз - узагальнюємо інформацію, тому що її багато, і вона суперечлива. Багато емоцій навколо, а ми не можемо собі дозволити давати неперевірену інформацію", - підкреслив Олексій Арестович.

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Бої за Азовсталь у Маріуполі

4 травня стало відомо про продовження важких боїв за контроль над територією, на якій знаходиться металургійний комбінат Азовсталь. У спорудженні українські військові та мирні жителі, які ховаються від бомбардувань російських окупантів.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко сказав, що загарбники РФ обстрілюють позиції сил оборони України з артилерії, літаків, танків і кораблів. Повідомлялося про втрату зв'язку із захисниками міста.

Керівник делегації України на перемовинах з Росією Давид Арахамія заявив, що вдалося відновити зв'язок з захисниками Маріуполя на Азовсталі. Він підтвердив інформацію, згідно з якою окупанти прорвалися на територію підприємства.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що окупаційні війська отримали відомості від "колишнього електрика Азовсталі", який показав загарбникам тунелі під територією підприємства. Після цього вони пішли на штурм підземних ходів.

Командир Азова, підполковник Денис Прокопенко сказав, що ситуація на підприємстві Азовсталь складна. Однак захисники продовжують оборонятися.

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