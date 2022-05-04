Нова зброя від Заходу і наступ ЗСУ наприкінці червня: генерал СБУ назвав план для армії України

Армія України повинна оволодіти новою зброєю, яку надсилає Захід - на це піде час, - генерал СБУ / УНІАН

Контрнаступ Збройних сил України може статися після того, як війська освоять нову зброю, яку надсилає Захід. Перехід українських підрозділів в атаку може розпочатися не раніше, ніж наприкінці червня. Ситуація залежатиме від перекидання військами Росії своїх резервів на нашу територію. Слід розуміти, що війна не завершиться за тиждень-два, або навіть за місяць. На державу очікує важка робота. Про це заявив генерал-майор служби безпеки України Віктор Ягун.

У ефірі Україна 24 він розповів про те, що рішення щодо переходу ЗСУ в атаку прийматиметься Генштабом. Швидше за все, українці це побачать, спостерігаючи за інтенсивністю бойових дій. Ситуація залежатиме від реалізації росіянами своїх планів з перекидання на війну додаткових військових підрозділів.

читайте такожГаряча фаза близько 4-5 місяців і бої до 2023 року: Жданов зробив прогноз щодо війни РФ проти України"Це рішення ухвалювати нашому Генеральному штабу, але я вважаю, що ми це чітко побачимо за тією інтенсивністю боїв, які наразі намагається нав'язати нам російський агресор. Все залежить від того, як вони реалізовуватимуть свій план з перекидання на нашу територію все більше і більше тих резервів, які вони намагаються підтягнути з інших регіонів Росії", - зазначив Ягун.

За його словами, наразі у РФ працюють над переформатуванням низки частин, їх додатковим озброєнням і комплектацією. Росія не досягає поставлених цілей - окупантам доводиться докладати величезних зусиль, щоб захопити окреме село, повністю його знищуючи. Війська України не можуть діяти таким чином.

Українцям потрібно діяти грамотно і чітко. Наступ на війська РФ, як вважає генерал, може відбутися не раніше, ніж наприкінці червня.

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"Нам треба, якщо повертати своє, здійснювати маневри, нам треба обходити, нам якось треба відганяти ворога з населених пунктів - на це все потрібні не тільки зброя, а й значні людські резерви. І це свідчить про те, що раніше, ніж наприкінці червня, ми просто не зможемо це зробити", - вважає Ягун.

Також він додав, що ЗСУ потрібен час, щоб якісно оволодіти новою зброєю, яку надсилає Захід. При цьому треба розуміти, що війна найближчим часом не завершиться.

"Нам треба розуміти, що війна не закінчиться, як хтось там сподівається, за тиждень-два, навіть за місяць, а що це дійсно така важка і важка робота, але на нас попереду очікують, серед іншого, і перемоги, це однозначно", - підкреслив Віктор Ягун.

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами Центрального Східного округу РФ Рустам Міннекаєв раніше розповів про плани Росії щодо окупації Донецької та Луганської областей, а також півдня України. Загарбники збираються побудувати коридор до Криму. Такі завдання вони мають намір реалізувати у рамках так званої "другої фази" своєї війни.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що армія України може піти в наступ вже в середині червня. На його думку, до кінця травня-початку червня українські війська отримуватимуть важке озброєння від Заходу. Застосування таких озброєнь має посприяти зміні балансу сил на певних ділянках фронту.

Спікер Банкової Олексій Арестович також вважає, що якщо сили оборони України зупинять окупантів у напрямку Херсона та Гуляйполя, загарбники Росії вимушено перейдуть в оборону. Просування окупаційних військ РФ українською територією вже сповільнилося.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Україна не підписуватиме мирний договір з Росією. Київ очікує на перелом на фронті після допомоги Заходу. Договір, який Україна готова підписати з РФ, це угода про капітуляцію Москви.

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