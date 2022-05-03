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ЗСУ влаштували "гарячий душ" окупантам і ліквідували цілу колону

3 травня 2022, 22:04

Українським захисникам вдалося ліквідувати склад з боєприпасами ворога.

військові України, ВСУ
ЗСУ / Reuters

Російські військові не залишають спроби захопити схід України, але українські захисники продовжують стримувати агресора.

Протягом доби, 3 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід російські окупанти здійснили три атаки.

Втім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:

  • особового складу - 40
  • танків - 5
  • БМП - 2
  • АТ - 7
  • мінометних розрахунків - 1

Також українським захисникам вдалося ліквідувати склад з боєприпасами ворога.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

читайте такожЗСУ припинили спробу прориву окупантів на Донбасі: знищено багато техніки ворога

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