ЗСУ влаштували "гарячий душ" окупантам і ліквідували цілу колону

Українським захисникам вдалося ліквідувати склад з боєприпасами ворога.
Російські військові не залишають спроби захопити схід України, але українські захисники продовжують стримувати агресора.
Протягом доби, 3 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід російські окупанти здійснили три атаки.
Втім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь. Зокрема, воїнам вдалося знищити:
- особового складу - 40
- танків - 5
- БМП - 2
- АТ - 7
- мінометних розрахунків - 1
Також українським захисникам вдалося ліквідувати склад з боєприпасами ворога.
Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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