Битва ЗСУ зі зброєю Заходу з Росією і її резервами: Арестович закликав готуватися до довгої війни

Треба готуватися до того, що війна РФ проти України затягнеться - Арестович / Макс Левін

Окупаційні війська Росії не змогли провести масштабний наступ на Донбасі і наразі кидають свої сили частинами, щоб виснажити сили армії України. Вони прагнуть не допустити початку наступу українських військ на захоплені позиції. Росіяни намагаються підтягнути свої резерви і разом з тим знищити зброю, яку Києву надає Захід. Ймовірно, відтепер вони перейдуть до тактики хвиль, і є питання, який підхід переможе: стягування РФ додаткових резервів, або зброя західного світу. Хід з постачанням зброї ЗСУ стане переможним, проте треба готуватися до тривалої війни. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що Росія глобально не наступає на Донбасі, а направляє свої військові сили частинами. Вони намагаються виснажити сили української оборони. Окупанти прагнуть до того, щоб ЗСУ не встигли накопичити отриману від Заходу зброю, завдяки якій війська підуть у наступ.

читайте такожЗСУ задавлять війська РФ: Росії загрожують розпад, смути і громадянські війни - терорист Гіркін "Всі очікували, що наступ на Донбасі буде раптовим і великим, але того не сталося. Вони просто кидають сили по частинах, що є з військової точки зору дурістю. Для чого? Вони хочуть виснаження наших сил. Вони не хочуть, щоб ми встигли накопичити західну зброю в кількості, яка дозволить нам перейти в наступ. Вони постійно атакують і ми витрачаємо західну допомогу", - пояснив Арестович.

За його словами, наразі РФ намагається підтягнути свої резерви і разом з тим також пробує знищити озброєння, яке Києву надає західний світ. Виникає питання, який з підходів переможе - підключення росіянами додаткових резервів, або західна військова допомога. Через це війна може затягнутися.

"Наразі воин перейдуть до тактики хвиль. Можливо, додадуть напрямків. Тут вже мова про те, яка гонка переможе: російські спроби підтягнути резерви або західна зброя, яка допоможе перейти в наступ. А тут все неоднозначно. Саме на це розраховує РФ, що скільки б нам не надходило західної допомоги, ми не могли піти в контрнаступ. Тоді це означатиме, що конфлікт затягується, Україна просідає економічно, західна допомога не спрацьовує", - зазначив радник Єрмака.

Дивіться відео Главред - Арестович розповів, що буде після провалу наступу Росії на Україну

читайте такожЗахід допоміг ЗСУ - на війні в Україні будуть зміни протягом двох тижнів - ГайдайТакож він додав, що Москва намагатиметься влаштувати дискредитацію України в очах Заходу, нібито українці не здатні відбити напад російських військ, проте такі плани Москви приречені на невдачу.

"Розрахунок на те, що на Заході почнуться дискусії: "Ми допомагаємо, а нічого не змінюється". Я думаю, що цього не буде, що ленд-ліз все одно здобуде перемогу. Але такі спроби можуть зайняти місяці, тому треба готуватися, що конфлікт буде довгим і тривалим", - підкреслив Олексій Арестович.

Війна Росії проти України

Російський військовий, заступник командувача військами РФ в Центральному східному окрузі Рустам Міннекаєв заявляв, що Москва у рамках так званої "другої фази" своєї нібито "спецоперації" в Україні ставить перед собою декілька завдань. Йдеться про захоплення всіх районів Донецької та Луганської областей, а також південних регіонів України. Крім того, росіяни збираються прорубати коридор до окупованого Криму.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що в середині червня війська України можуть піти в наступ на зайняті російською армією позиції. До кінця травня-початку червня ЗСУ повинні отримати достатню кількість зброї із Заходу. Після застосування таких озброєнь ситуація на деяких ділянках фронту може змінитися.

Спікер Банкової Арестович також зазначав, що наступ військ Росії на Україну вже сповільнився. Якщо українським військам вдасться зупинити наступ окупантів у напрямку Херсона та Гуляйполе, то загарбники вже до 9 травня змушені будуть перейти в оборону.

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