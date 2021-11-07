Війська РФ біля кордонів України: у Зеленського сумніваються в правдивості даних з США

В ВП не побачили скупчення армії РФ на кордоні України / Facebook/mod.mil. rus

Прес-секретар президента України Сергій Никифоров прокоментував інформацію про стягування російських військ на український кордон.

Київ не має підтверджених даних, яку раніше поширили американські ЗМІ, про нарощування РФ числа військових в Криму, ОРДЛО і поблизу українських кордонів, підкреслив він в ефірі каналу Дом.

За словами прес-секретаря глави держави, Міністерство оборони називає ці повідомлення елементами психологічного або пропагандистського тиску.

За його словами, Міноборони не підтверджує, що на кордонах поблизу України спостерігається зосередження російських військ понад нормальний рівень. Він також каже, що нещодавно на селекторній нараді президента виступав Головнокомандувач Збройних сил України, який "не розповів ні про що таке, що мало якось насторожити".

"Залишається відкритим питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, чи правдива вона. Але у офісу президента на даний момент немає ніякої підтверджуючої інформації", - додав Никифоров.

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Перекидання військ РФ на кордон України

Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

У Міноборони України спростували інформацію про концентрації військ і військової техніки Росії біля українських кордонів. Пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника після завершення бойових навчань.

Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку і персонал біля кордонів України. Знімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.

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