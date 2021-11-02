В Україні назвали чисельність російських військ біля кордонів

Російські війська / npr.org

Біля кордонів України знаходяться російськи війська. За даними розвідки, на початок листопада їх загальна чисельність становить близько 90 тисяч осіб.

Як повідомляє пресслужба міністерства оборони України, біля українських кордонів знаходяться війська 8-ї, 20-ї армій Південного і Західного військових округів, а також сили і засоби Чорноморського флоту РФ.

"Крім того, поблизу нашого кордону базуються окремі з'єднання і частини 4-ї, 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Повітряно-космічних сил Збройних сил Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу розгорнуті і діють два армійські корпуси російських військ.

"Слід зазначити, що Російська Федерація періодично вдається до практики перекидання і накопичення військових підрозділів з метою підтримки напруги в регіоні і політичного тиску на сусідні держави", - йдеться в повідомленні.

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Що відомо про перекидання військ РФ до кордону України

Як повідомляв Главред, раніше видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, писало, що Росія знову нарощує свої збройні сили поблизу українського кордону. Це викликає стурбованість офіційних осіб у США та Європі.

Відзначається, що в останні дні в мережі почали з'являтися ролики, на яких відображено пересування великої кількість російської військової техніки на півдні і заході країни.

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