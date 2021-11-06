Резніков заявив, що Україна веде консультації на всіх рівнях через російські війська біля кордону / УНІАН

Новий міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував збільшення кількості російських військ біля українського кордону. За його словами, Україна веде консультації на всіх рівнях щодо військ РФ біля кордону.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" Резніков зазначив, що не всі речі можна розповідати. І додав, що консультації з цього приводу ведуться.

"Я точно вам скажу: всі необхідні консультації (з партнерами - ред.) з моменту виходу публікацій Politico, Washington Post на всіх відповідних рівнях відбуваються, це я вже можу засвідчити, хоча на цій посаді, напевно, тільки добу. Просто не всі речі можна розповідати", - заявив міністр оборони.

Нагадаємо, американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

У Міноборони України спростували інформацію про концентрацію військ і військової техніки Росії біля українських кордонів. Пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника після завершення бойових навчань.

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Згодом журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку та персонал біля кордонів України. Знімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.

У Пентагоні заявили, що їм відомо про інформацію щодо військ Росії біля кордонів України. Вашингтон має намір продовжити консультації з союзниками з цього питання.