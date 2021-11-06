Резніков заявив, що Україна веде консультації на всіх рівнях через російські війська біля кордону

Після публікацій Politico і Washington Post про нарощування військ Росії біля кордонів України влада почала консультації на всіх рівнях.
Новий міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував збільшення кількості російських військ біля українського кордону. За його словами, Україна веде консультації на всіх рівнях щодо військ РФ біля кордону.
В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" Резніков зазначив, що не всі речі можна розповідати. І додав, що консультації з цього приводу ведуться.
"Я точно вам скажу: всі необхідні консультації (з партнерами - ред.) з моменту виходу публікацій Politico, Washington Post на всіх відповідних рівнях відбуваються, це я вже можу засвідчити, хоча на цій посаді, напевно, тільки добу. Просто не всі речі можна розповідати", - заявив міністр оборони.
Нагадаємо, американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.
У Міноборони України спростували інформацію про концентрацію військ і військової техніки Росії біля українських кордонів. Пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника після завершення бойових навчань.
Згодом журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку та персонал біля кордонів України. Знімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.
У Пентагоні заявили, що їм відомо про інформацію щодо військ Росії біля кордонів України. Вашингтон має намір продовжити консультації з союзниками з цього питання.