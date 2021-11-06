Росія готується до вторгнення: Байден послав до Москви "гінця" через війська біля кордонів України

Глава ЦРУ відправився до Москви через нарощування військ біля кордонів України / Reuters

Лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден направив до Росії директора ЦРУ Білла Бернса, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною, і спробувати визначити, чим керується Росія.

Як повідомляє CNN з посиланням на джерела, рідкісна поїздка Бернса в Росію, де він провів переговори з високопоставленими представниками служб безпеки Кремля, які безпосередньо беруть участь у військових діях, відбулася у зв'язку з тим, що США все більше стурбовані нерегулярним переміщенням російських військ і техніки поблизу кордону України.

Оцінки мотивів Росії всередині адміністрації дуже відрізняються: деякі джерела повідомляють CNN, що вони вважають, що Росія може готуватися до вторгнення, в той час, як інші припускають, що вона проводить навчання або просто намагається залякати Україну.

Відзначається, що адміністрація Байдена в останні дні активізувала свої зусилля з деескалації напруги між Москвою і Києвом. Джерела повідомили CNN, що після своїх зустрічей в Росії Бернс поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським, намагаючись зняти цю напругу.

Уточнюється, що в четвер до Києва також направили чиновника Держдепартаменту для підтримки цих зусиль.

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Війська Росії біля кордонів України

Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

У Міноборони України спростували інформацію про концентрацію військ і військової техніки Росії біля українських кордонів. Пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника після завершення бойових навчань.

Згодом журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку і персонал біля кордонів України. Знімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.

У Пентагоні заявили, що їм відомо про інформацію щодо військ Росії біля кордонів України. Вашингтон має намір продовжити консультації з союзниками з цього питання.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков своєю чергою відмовився коментувати статтю Politico про війська РФ біля кордонів України і підкреслив, що пересування військових підрозділів на своїй території є внутрішньою справою російської держави.

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