У Зеленського попередили про агресію Москви та назвали мету перекидання військ РФ на кордон

Армію РФ перекидають на кордон України / Facebook/mod.mil. rus

В оточенні президента Володимира Зеленського прокоментували ситуацію навколо стягування до кордону України підрозділів армії РФ.

Радник глави держави пов'язав цю ситуацію з кризою в енергетичній сфері. Про це йдеться в матеріалі CNN з посиланням на інсайдерську інформацію.

Радник Зеленського в коментарі CNN підкреслив, що нарощування російських військ на кордоні з Україною, в поєднанні з енергетичним шантажем, передбачає більш агресивну позицію Росії по відношенню до Києва, повідомили американські журналісти.

Вони звернули увагу на те, що сплеск дипломатії на високому рівні підкреслює, наскільки серйозно адміністрація Джо Байдена ставиться до останніх пересувань російських військ, навіть після того, як попереднє нарощування сил навесні в кінцевому підсумку не призвело до нового вторгнення.

"В останні тижні напруженість у відносинах між Україною і Росією також посилилася через поглиблюється Української енергетичної кризи, який, на думку Києва, був цілеспрямовано спровокований Москвою",-зазначають автори статті.

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Перекидання військ РФ на кордон України

Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

У Міноборони України спростували інформацію про концентрації військ і військової техніки Росії біля українських кордонів. Пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника після завершення бойових навчань.

Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку і персонал біля кордонів України. Знімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.