Війська РФ стягують резерви під Бахмут і намагаються утримати позиції - Маляр

Війська РФ атакують на Бахмутському, Мар'їнському, Авдіївському та Лиманському напрямках – там йдуть важкі бої, сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Сили оборони України не дають окупантам РФ добитися просування на Донбасі - Маляр / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Війська країни-агресора Росії стягують свої резервні сили на Бахмутський напрямок і намагаються утримати захоплені позиції. Важкі бої йдуть і на Мар'їнському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Армія України успішно протистоїть російським окупантам. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У своєму Telegram-каналі вона розповіла про те, що на всіх ділянках фронту обстановка залишається напруженою. Окупанти атакують на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Лиманському напрямках. Там йдуть жорсткі бої.

За словами Маляр, війська РФ завдають авіаударів, а також б'ють з артилерії та мінометів. Втім, окупантам не вдається досягти поставлених завдань - українські війська відбивають всі атаки.

Окупанти Росії намагаються втриматися в районі Бахмута

На Бахмутському напрямку російські окупаційні підрозділи намагаються утримати захоплені раніше позиції. Вони здійснюють спроби перейти в атаку, але їм цього не вдається.

Сили оборони України ведуть активні бої з окупантами Росії відразу на декількох ділянках в районі Бахмута.

Ситуація в Бахмуті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 5 червня заявила, що ЗСУ перейшли в наступ на деяких напрямках.

Вона розповіла про просування в районі Бахмута та отримання українськими військами важливих з військової точки зору висот.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський сказав, що сили оборони України рухаються на флангах у Бахмутському районі. Російські окупанти втрачають позиції.

Журналісти CNN опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що ЗСУ розбили частину сил окупантів РФ в районі Бахмута.

Однак ворог чинив опір, внаслідок чого сили оборони України зазнали втрат.

Дивіться відео про те, як ЗСУ перейшли в наступ на Бахмутському напрямку:

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