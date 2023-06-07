ЗСУ просуваються на флангах під Бахмутом, окупанти втрачають позиції - Сирський

На Бахмутському напрямку вДонецькій області тривають запеклі бої. Захисники України просуваються на флангах під Бахмутом. Про це у Telegram повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
За його словами, російські терористи втрачають позиції.
"Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, противник втрачає позиції під Бахмутом", - написав Сирський.
Генерал-полковник опублікував кадри ближнього бою, в якому українські військовослужбовці знищують російських окупантів, зокрема, за допомогою стрілецької зброї.
Рух вперед на флангах Бахмута здійснює третя окрема штурмова бригада ЗСУ.
Ситуація в Бахмуті
Українські захисники просунулися на різних ділянках на Бахмутському напрямку. Як повідомила 5 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, подекуди вони змогли відбити у російських окупантів до 1600 метрів території.
Раніше ватажок бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин визнав, що сили оборони України вибили російські війська з позицій у Бахмуті, які бандформування захоплювало з великими труднощами. Мовляв, тепер "слід чекати наступних кроків від ЗСУ".
Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що сили оборони України змогли виснажити бойовиків ПВК Вагнера і змусили їх вийти з Бахмута. Череватий нагадав, що згідно з даними західних ЗМІ, бойовики втратили в Бахмуті пораненими і загиблими від 60 до 100 тисяч осіб.
Дивіться відео про те, яка ситуація в Бахмуті зараз:
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