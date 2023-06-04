Данілов відверто розповів про втрати України в боях за Бахмут

Україна не має права здавати свої міста без бою, оскільки без опору росіяни вже перемогли б, сказав Данілов.

https://glavred.net/ukraine/danilov-otkrovenno-rasskazal-o-poteryah-ukrainy-v-boyah-za-bahmut-10475422.html Посилання скопійоване

Олексій Данілов розповів про втрати Росії / 28 ОМБр імені лицарів Зимового походу, УНІАН

У боях за Бахмут російська армія втратила майже 23 тисячі своїх військових. Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, втрати України на цьому напрямку в 7,5 рази менше.

"З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинули 22 816 осіб (окупантів, - ред.). Наші втрати були в 7,5 разів менше", - заявив Данілов, відповідаючи на питання італійського видання Corriere, чому Україна відчайдушно захищала Бахмут.

Секретар РНБО зазначив, що Україна не має права здавати свої міста без бою, оскільки без опору росіяни вже перемогли б.

Втрати РФ в Україні

Станом на ранок 4 червня, за даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила у війні проти України вже майже 210 своїх військових.

Найбільші втрати Росія відзначає на сході, де зараз йдуть запеклі бої.

Дивіться відео про те, що діється в Бахмуті:

Ситуація в Бахмуті

Нагадаємо, 30 травня командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський повідомляв, що в околицях Бахмута Донецької області сили оборони України продовжують просуватися вперед і знищувати російських окупантів.

31 травня заступник міністра оборони Ганна Маляр відзначала, що на Бахмутському напрямку панує неспокійна ситуація, оскільки російські окупаційні війська збільшили частоту артилерійських обстрілів до рівня, схожого на той, коли місто-фортеця перебувало в найінтенсивніших бойових діях.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 1 червня повідомив, що окупанти змінили формат операції на Бахмутському напрямку, тому спостерігається тимчасове затишшя. Зміна формату пов'язана з виведенням підрозділів "Вагнера" і заміною їх на армійські і десантні частини. Сирський, який зараз знаходиться в зоні бойових дій, зазначив, що окупанти мають на меті перехопити ініціативу на полі бою.

Читайте також: