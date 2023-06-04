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"Чекайте наступних кроків": ЗСУ відбили у військ РФ позиції в Бахмуті - Пригожин

Андрій Ганчук
4 червня 2023, 16:27 оновлено 4 червня, 16:44
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Території в Бахмуті, за які "великими зусиллями" чіплялися бойовики ПВК Вагнера, могли перейти під контроль ЗСУ, сказав ватажок бандформування Пригожин.
Євген Пригожин, Бахмут
Пригожин чекає подальшого звільнення армією України своїх територій / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, скріншот

Ватажок бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин сказав, що сили оборони України вибили російські війська з позицій у Бахмуті, які бандформування захоплювало з великими труднощами. Мовляв, тепер "слід чекати наступних кроків від ЗСУ".

Як повідомляє пресслужба Пригожина, керівник бойовиків прокоментував заяву заступниці міністра оборони України Ганни Маляр про те, що українські війська контролюють південно-західні райони Бахмута.

За його словами, окупанти РФ втратили контроль над деякими позиціями в Бахмуті.

"На сьогоднішній день дійсно є інформація, що там вже виставлені спостережні пости ЗСУ. А якщо це так, то чекайте наступних кроків (українських військ)", - підкреслив Євген Пригожин.

Ситуація в Бахмуті

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський сказав, що формат військової операції на Бахмутському напрямку змінюється.

Ворог проводить ротацію - бойовиків ПВК Вагнера міняють на кадрових російських військових окупантів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 3 червня заявила, що ситуація в Бахмуті залишається "умовно стабільною".

За її словами, окупанти РФ виснажилися і проводять перегрупування. Також Маляр додала, що ЗСУ, як і раніше, контролюють південно-західні райони Бахмута.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що сили оборони України змогли виснажити бойовиків ПВК Вагнера і змусили їх вийти з Бахмута. Череватий нагадав, що згідно з даними західних ЗМІ, бойовики втратили в Бахмуті пораненими і загиблими від 60 до 100 осіб.

Дивіться відео з кадрами боїв за Бахмут:

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