'Пряме сполучення': РФ хоче прокласти залізницю до Маріуполя, Волновахи та Донецька

Побудувавши залізницю із прямим сполученням, окупанти хочуть "вирішити всі питання військової та цивільної логістики".

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РФ хоче побудувати залізничне сполучення з Маріуполем, та Донецьком / колаж: Главред, фото: Telegram Андрющенко Time

Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив, що російські військові хочуть побудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою, аби "вирішити всі питання військової та цивільної логістики".

"Окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Зараз це не лише балачки, вони почали будівництво залізничного мосту біля с. Гранітне через річку Кальміус", – поінформував він у своєму Telegram-каналі.

Андрющенко також зазначив, що "в разі успіху це дасть змогу включити наявну гілку Маріуполь - Асланове - Кальчик - Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону".

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Окупанти будують мости на залізницю / скріншот: Главред

Радник мера Маріуполя повідомив, що на практиці це не лише глобальне вирішення питання щодо військової та цивільної логістиці, але й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом.

Залізничне сполучення з Волоновахи:

на захід йде далі через Розівку -Мелітополь в Крим;

на північ – Донецьк.

Нагадаємо, що у Маріуполі партизани підірвали позиції окупантів РФ разом з ворожою технікою. В результаті успішної роботи партизан також було пошкоджено обладнання для виготовлення "зубів дракона" на бетонному виробництві.

У Маріуполі партизани спалили базу окупантів. Про спалену базу окупантів повідомив радник мера Маріуполя. Внаслідок підпалу бази російських загарбників серед окупантів є потерпілі, також була знищена ворожа техніка.

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