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Росія вперше за півроку перекинула до Маріуполя нові резерви - ЗМІ

Яна Ставська
9 жовтня 2023, 15:40 оновлено 9 жовтня, 15:48
Партизани фіксують розгортання російськими військами додаткових систем зв'язку.
Росія вперше за півроку перекинула до Маріуполя нові резерви - ЗМІ
Росія стягнула в Маріуполь нові війська / Колаж Главреда. Фото: Telegram Андрющенка

Росія перекинула в окупований Маріуполь нові резерви. Це вперше за останні півроку, повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

Він пише про близько 5 тисяч військових.

"Зафіксовано прибуття новосформованих та / або новонабраних російських підрозділів. На шевронах - дві "гармати" - йдеться у Telegram Андрющенка.

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Також, за його даними, росіяни посилили переміщення систем ППО в місті і навколо вже без дотримання глобальних заходів безпеки.

"Уздовж узбережжя від с. Мелекіне в напрямку Бердянська фіксуємо додаткове розгортання систем зв'язку", - додав Андрющенко.

Новини Маріуполя - ситуація в місті

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські військові хочуть побудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою, щоб "вирішити всі питання військової та цивільної логістики".

Хоча цей шлях не зможе покрити потужності Кримського мосту, як на це сподіваються автори ідеї, вважають аналітики.

Бої в напрямку на Токмак саме тому і важливі, тому що дають "ключ" для контролю згаданої вище логістичної магістралі, або "вогневого контролю", або навіть і фізичного.

Війна в Україні - останні новини

Російські окупанти останнім часом активізували роботи з замінування в районі Роботиного - Вербового в Запорізькій області, щоб скувати Сили оборони України. За повідомленням Інституту вивчення війни, росіяни почали мінувати раніше очищені ділянки, щоб досягти тактичної несподіванки.

Напередодні Генштаб звітував, що ЗСУ просунулися біля Андріївки Донецької області, а також - біля Роботиного і Вербового Запорізької області.

Британська розвідка оцінила, що за літо українським захисникам у Донецькій області вдалося звільнити від російських загарбників щонайменше 125 квадратних км території.

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