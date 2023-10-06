"Дружній вогонь": російська ППО збила ще один власний літак в околицях Маріуполя

"Військовий інформатор" уточнює, що пілот цього разу начебто вижив.

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ППО збила ще один російський літак в околицях Маріуполя / Википедия, Минобороны РФ

Російська протиповітряна оборона уже вп'яте від початку війни в Україні збила власний літак. Цього разу від "дружнього вогню" запалав військовий борт поблизу тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на російські пропагандистські провоєнні Z-канали. Зокрема, Fightbomber та "Військовий інформатор" підтверджують, що "дружнім вогнем" вдруге трохи більш ніж за тиждень було знищено військовий борт у районі Маріуполя.

"З такими темпами роботи нашої доблесної ППО ми скоро залишимося без авіації", - пише Fightbomber. відео дня

"Військовий інформатор" уточнює, що пілот цього разу начебто вижив. Проте "рівень взаємодії продовжує пробивати дно", йдеться в повідомленні каналу.

Нагадаємо, що російська ППО ймовірно збила свій же літак Су-35 під Токмаком. Для окупантів втрата такого літака є непересічною подією. У британській розвідці кажуть, що це може бути всього 5-й літак такого типу, який втратили загарбники.

З початку повномасштабного вторгнення РФ у боях втратила 90 літаків. Країна-агресор зазанає колосальних втрат на полі бою. За оцінками британських розвідників, вона вже втратила в боях близько сотні літаків.

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