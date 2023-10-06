"Дружній вогонь": російська ППО збила ще один власний літак в околицях Маріуполя

Російська протиповітряна оборона уже вп'яте від початку війни в Україні збила власний літак. Цього разу від "дружнього вогню" запалав військовий борт поблизу тимчасово окупованого Маріуполя.
Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на російські пропагандистські провоєнні Z-канали. Зокрема, Fightbomber та "Військовий інформатор" підтверджують, що "дружнім вогнем" вдруге трохи більш ніж за тиждень було знищено військовий борт у районі Маріуполя.
"З такими темпами роботи нашої доблесної ППО ми скоро залишимося без авіації", - пише Fightbomber.відео дня
"Військовий інформатор" уточнює, що пілот цього разу начебто вижив. Проте "рівень взаємодії продовжує пробивати дно", йдеться в повідомленні каналу.
Нагадаємо, що російська ППО ймовірно збила свій же літак Су-35 під Токмаком. Для окупантів втрата такого літака є непересічною подією. У британській розвідці кажуть, що це може бути всього 5-й літак такого типу, який втратили загарбники.
З початку повномасштабного вторгнення РФ у боях втратила 90 літаків. Країна-агресор зазанає колосальних втрат на полі бою. За оцінками британських розвідників, вона вже втратила в боях близько сотні літаків.
Більше цікавих новин:
- "Поховали все село": у Грозі розповіли про моторошні наслідки ракетного удару РФ
- РФ готує нові масовані удари: українців попередили, чим битиме ворог
- У Кремлі цинічно відреагували на жорстокий удар РФ по цивільних у селі Гроза