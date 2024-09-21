Війська РФ на межі: ворог не може наступати одразу на трьох напрямках - ЗСУ

Війська агресора Росії в Донецькій області зіткнулися з дефіцитом сил і засобів.

https://glavred.net/ukraine/voyska-rf-na-predele-vrag-ne-mozhet-nastupat-srazu-na-treh-napravleniyah-vsu-10598981.html Посилання скопійоване

Росіяни вже не можуть наступати одночасно в напрямку Покровська, Мирнограда і Селидового - військовослужбовець ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 125-я ОбрТРО, Міноборони РФ

Російські окупанти здійснюють спроби підтримувати інтенсивність бойових дій на Покровському напрямку, але в них уже не вистачає сил і засобів, щоб одночасно наступати на трьох напрямках. Про це заявив військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади на позивний "Гусь".

В ефірі Еспресо він розповів про те, що війська РФ не можуть наступати одночасно в напрямку Покровська, Мирнограда і Селидового. На думку військового, ворог "видав" усе, що може на цьому напрямку, і тепер зосереджує свої сили на південь від Покровська - на Курахівському напрямку, і на південь від Селидового.

"Утім, і в зоні відповідальності нашої бригади також тривають досить інтенсивні наступальні дії противника", - каже військовий.

відео дня

Покровський напрямок

За його словами, росіяни намагаються підтримувати інтенсивні бойові дії на Покровському напрямку, але у них немає сил і засобів, щоб вести наступ одразу на трьох напрямках. Ворог не може в однаковому темпі наступати по центру Очеретинського виступу з лівого і правого флангів.

"Фактично у них немає сил і засобів одночасно атакувати в напрямку Покровська, Мирнограда і Селидового. А також південніше на Гірник і Українськ. Одночасно вони цього вже робити" не можуть. У них для цього не вистачає сил і засобів", - наголосив військовослужбовець.

Бої на Покровському напрямку - що про це відомо:

У Росії вичерпуються ресурси для ведення війни, вважає військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Окупанти поспішають і втрачають сили в боях у напрямках Покровська та Селидового. Згідно з його прогнозом, у середині або наприкінці зими для росіян може настати критичний момент.

РФ націлилася на захоплення нових населених пунктів на сході, сказав офіцер 15-ї БрОП НГУ Олександр Рясний. Селидове залишається під контролем Сил оборони, воєнкори російських окупантів поширюють недостовірну інформацію.

Росіяни зрозуміли, що в них не вийде в лоб штурмувати Покровськ, сказав колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Українській армії вдалося отримати перевагу над ворогом.

Коротко про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред