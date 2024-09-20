РФ націлилася на захоплення нових населених пунктів на сході – офіцер Нацгвардії

Селидове - повністю під контролем Сил оборони, розповів Олександр Рясний.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: 46 окрема десантно-штурмова бригада, 115 окрема механізована бригада ЗСУ

Місто Селидове Донецької області повністю перебуває під контролем Сил оборони, заявив офіцер 15-ї БрОП НГУ Олександр Рясний.

Українські війська зупинили російських військових на підступах до міста, підкреслив він в ефірі "Апостроф. TV".

"Противник у місто не проникав, бої йдуть на підступах. Хоча російські воєнкори активно продовжують висвітлювати тему, нібито вони вже в місті Селидове, але це не так. Селидове - повністю під нашим контролем", - зазначив український офіцер.

За його даними, російські окупанти намагаються захопити населені пункти на Покровському напрямку до настання холодів, щоб закріпитися, мати власні логістичні хаби та плацдарм для подальших наступальних дій.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Рясний додав, що загарбники використовують техніку, коли їхня піхота закріпилася, зокрема танки, БТРи, БМП.

Дивіться відео - на Покровському напрямку армія РФ потрапила у справжнє пекло:

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини за темою

Раніше експерт оцінив ситуацію на Покровському напрямку. Хмарність і дощі можуть зробити проблематичним використання дронів. Також погодні умови впливають на прохідність техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про можливість нової хвилі наступу окупантів на Покровськ. Армія РФ формує фланги і закріплюється на нових ділянках.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти перекинули на Покровський напрямок регулярні підрозділи повітряно-десантних військ і залучили до наступальних операцій новітню важку техніку.

/ Главред

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