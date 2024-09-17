Окупанти зрозуміли задум ЗСУ і змінили тактику: що відбувається під Покровськом

Не виключено, що російські війська не зможуть захопити місто Покровськ цієї осені та взимку, вважає Агіль Рустамзаде.

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Українська армія перекинула резерви на Покровський напрямок / Колаж: Главред, фото: ОК Захід, deepstatemap.live

Російська окупаційна армія змінила тактику під Покровськом Донецької області. Ризики захоплення міста оцінив військовий аналітик та експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде.

За його словами, українська армія перекинула резерви на Покровський напрямок.

"Однак російські війська побачили задум ЗСУ і стали розвивати іншу тактику - наступ різними іншими ділянками фронту. Мета зрозуміла - вимотати українську оборону", - сказав експерт під час чату на Главреді.

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Рустамзаде вважає, що можливо, російські війська та не візьмуть місто Покровськ цієї осені та взимку.

"Для них зараз важливіше вимотати українську армію та українське суспільство. А одним захопленим населеним пунктом менше, одним більше - для Росії зараз це значення не має", - вважає він.

Хто такий Агіль Рустамзаде Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони і безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану. В якості військового аналітика і експерта коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

7 вересня президент Зеленський завив, що ситуація на Покровському напрямку за останні кілька днів "була кращою". Однак важливо дочекатися остаточної стабілізації ситуації, щоб робити висновки.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що на Покровському напрямку суттєво знизилася наступальна операція російських окупантів.

Якщо окупанти не активізують свої війська в районі Курахове - Вугледар і не досягнуть там якихось успіхів тактичного рівня або не розширять хоча б у цьому напрямку свої фланги, то є ризики, що в недалекому майбутньому Покровський виступ може для них перетворитися на місце тотального знищення.

Армія країни-агресора Росії не припиняє намірів просунутися до міста Покровськ. Тому на постійній основі здійснює спроби штурмів, навіть цілими колонами техніки. Однак ЗСУ успішно запобігають просуванню ворога.

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