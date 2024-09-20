"Ми взяли їх в оточення": ЗСУ переграли ворога на важливому напрямку - Маломуж

Зусилля РФ марні: українські війська успішно відбивають атаки, завдаючи ударів по складах боєприпасів і живій силі, зберігаючи контроль над ключовими позиціями.

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На фронті триває запекла маневрена боротьба / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

До російських агресорів нарешті прийшло чітке усвідомлення про те, що захопити Покровськ Донецької області в лоб не вийде. Саме з цієї причини, як пояснює керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж, вони намагаються обійти місто з півдня. Свій коментар щодо фронту він висловив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Приблизно вісім днів тому ворог зрозумів, що взяти Покровськ не вдасться, тим паче, що частина сил і резервів, які мали бути спрямовані на вирішальні штурми Покровська, були перекинуті на Курський напрямок. Це пов’язано з тим, що Путін поставив завдання звільнити ці території — для нього це політично важливо. Однак, щоб не послаблювати наступальний потенціал, було вирішено також опрацювати тактику з півдня", — сказав він.

За словами генерала, "тактика з півдня" передбачає удари противника по Курахівському і Вугледарському напрямках, а також спробу захоплення Селидового. Однак ми переграли агресора і взяли його в оточення.

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"Але Селидове ми тримаємо: ворог підійшов до околиць міста. Вони розглядають цей центр як можливі ворота на Покровськ, тільки з іншого боку. Гарнізон Селидового займає дуже потужні позиції і, звісно, вже готуються тактичні удари по противнику з інших секторів і флангів. Ми взяли їх в оточення і в районі напрямку на Вугледар: вони намагалися оточити частину наших військ, але ми провели контратаки і завдали ударів із флангів", — розповів Маломуж.

Де знаходиться Курахове Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня. Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

Як пояснює експерт Маломуж, у цьому секторі триває запекла маневрена боротьба.

"Противник намагається наступати на південь від Покровська, щоб обігнути Покровськ, а потім, можливо, спробувати взяти нас у кліщі або навіть оточити. Але це не вдається. Ми спостерігаємо за цими маневрами, завдаємо вогневих ударів по резервах, і, що важливо, великих резервів у них тепер немає. Також завдаємо ударів по складах боєприпасів. Думаю, що вони дійсно продовжуватимуть тиснути в цьому секторі, але великих успіхів не доб’ються. Ми підготували укріплені позиції, розгадали їхні маневри і завдаватимемо потужні попереджувальні удари або удари з флангів, щоб противник не зміг проводити наступальні операції", — резюмував Микола Маломуж.

Що відомо про Покровськ / Инфографика: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Плачевність всієї ситуації усвідомили навіть пропагандисти з РФ - окупанти активно панікують через втрату ініціативи на фронті. Наприклад, Z-воєнкор Максим Калашніков визнав, що, по факту, російські сили втратили успіх вже на двох ділянках фронту.

Скоро ситуація для ЗСУ покращиться, адже Україна отримає списані танки Abrams від Австралії. Такі чутки з'явилися після того, як українська діаспора в Австралії була обурена тим, що Канберра відмовляється передавати українським захисникам списане військове обладнання, включаючи патрульні машини дальньої дії та надувні човни.

Ба більше, ЗСУ будуть розширювати плацдарми у декількох областях РФ. Сили оборони України продовжать успішно знищувати понтонні переправи Росії та не тільки.

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