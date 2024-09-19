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"Закінчити війну, назвавши це "перемогою": в ЗСУ розповіли про дедлайн Путіна

Даяна Швець
19 вересня 2024, 18:14
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Коли пройдуть вибори в США - розпочнуться серйозні переговори щодо України, вважає експерт Сазонов.
ВСУ, Путин
В ЗСУ розповіли, коли РФ захоче закінчити війну / Колаж: Главред, скріншот, фото 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ресурси для ведення війни у ​​росіян активно вичерпуються, тому агресори серйозно поспішають, адже дедлайн не за горами. Свій аналіз щодо ситуації на фронті озвучив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

"Виходячи з добробуту російського, виходячи зі стану економіки, стану та кількості техніки на складах, тієї кількості ракет, які вони купують у Північної Кореї, у них наближається дедлайн. Вони дуже поспішають. Вони нераціонально використовують техніку та бойові бригади, втрачаючи їх у селидівській і в покровській м'ясорубці. Вони явно поспішають, ми це бачимо", - каже Сазонов.

Хто такий Кирило Сазонов?

Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України.

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Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

Доброволець ЗСУ також дав свій прогноз, коли Росія може сама захотіти завершити війну:

"У росіян закінчуються ресурси, при цьому вони витрачають їх ще більше і активніше. Вони дуже поспішають. Я думаю, що критичний момент це буде середина або кінець зими. У цей час пройдуть вибори в США і розпочнуться серйозні переговори щодо України. Далі, в принципі, Буданов правий, що кризового стану російська економіка досягне до кінця 2025 року", - розповів доброволець.

Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

На думку військовослужбовця, наступний рік - це та хронологічна позначка, коли окупанти захочуть закінчити війну, назвавши це "перемогою".

"Росіяни назвуть "перемогою" будь-який фінал. На столі лежатиме карта з лінією бойових дій, і навколо цієї карти будуть будуватися всі діалоги, саме тому наше завдання зараз максимально розфарбувати цю карту нашими квітами", - пояснив Кирило Сазонов.

Ситуація на фронті в Україні - останні новини

Що цікаво, РФ перекидає техніку з України на Курщину. За даними партизанів, на рембазах у Криму окупанти активно відновлюють усю пошкоджену техніку та відправляють для подальшого ешелонування до Курської області.

До речі, голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок розповів, що РФ може вивести війська з чотирьох областей України лише за однієї умови.

Водночас РФ перетворила Кінбурнську косу на поле бою - ворог облаштував там свої позиції і періодично проводить обстріли, від яких потерпають південна частина Миколаївської області, Дніпровсько-Бузький Лиман і Херсонщина.

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