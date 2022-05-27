Війська РФ готуються до наступу під Ізюмом і намагаються оточити ЗСУ на Донбасі - Міноборони

Армія України веде важкі бої з військами РФ на Донбасі / Колаж Генштаб ЗСУ, Reuters

Збройні сили України продовжують вести важкі бойові дії з військами Росії на Донбасі. Окупанти намагаються взяти ЗСУ в оточення в районах Сєвєродонецька та Лисичанська з метою виходу на адміністративний кордон Луганщини. На харківському напрямку загарбники намагаються не допустити подальшого руху українських військ. Ворог намагається організувати наступ за напрямками Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. Про це заявив речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, він розповів, що окупаційна армія країни-агресора намагається утримувати зайняті позиції на Харківському напрямку, щоб не допустити просування ЗСУ. Згідно з даними розвідки, там, у селі Веселе, росіяни розмістили комплекс радіоелектронної боротьби Борисоглібськ-2. Намагаються протистояти українським беспилотникам.

читайте такожПрацюватимуть по 5 областях: Данілов розкрив плани армії РФ у разі захоплення ЛуганщиниВажкі бої йдуть на Донецькому напрямку. Ворожі підрозділи активізували свою боротьбу на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках. Окупанти ставлять перед собою завдання оточення українських військ у районах Лисичанська та Сєвєродонецька, щоб згодом вийти на адміністративний кордон Луганської області.

У напрямку Слов'янська окупанти проводять перегрупування. Вони намагаються знову розпочати наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове, та Ізюм – Слов'янськ.

На Лиманському напрямку війська РФ намагаються витіснити ЗСУ з північно-західної та південно-східної частини Лиману з метою розвитку наступу на Слов'янськ. Ймовірно, щоб посилити боєздатність загальновійськових підрозділів свого угруповання на даному напрямку, окупанти зі складу 90-ї танкової дивізії застосують бойові машини підтримки танків Термінатор.

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Війна Росії проти України

Збройні сили України ведуть важкі бої з армією Росії на Донбасі. Експерти американського Інституту вивчення війни припускають, що окупанти планують створення для ЗСУ умов оперативного оточення в районі Сєвєродонецька та Лисичанська, навколо Золотого на північний схід від Попасної, і навколо Авдіївки.

Війська Росії 26 травня обстріляли Харків. Постраждали люди. Є загиблі. У Національній поліції розповіли, що снаряди падали в Шевченківському, Київському районах і поблизу Павлова Поля.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що РФ стягнула війська на Донбас, і намагатиметься вийти на адмінкордони регіону. За словами чиновника, у російських окупантів ще багато зброї. На Україну очікують декілька важких тижнів.

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