УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Наступні кілька тижнів будуть дуже важкими: Данілов назвав підступний план Росії в Україні

26 травня 2022, 16:00

Стратегічні плани Росії залишаються незмінними - знищити Україну, каже Данілов.

Олексій Данилов
Олексій Данилов / УНІАН, ЗСУ

У російських окупантів ще залишається багато зброї, тому наступні кілька тижнів війни будуть дуже важкими.

"У ворога ще залишається велика кількість зброї. Наступні кілька тижнів будуть дуже складними", - написав у Twitter секретар РНБО Олексій Данілов.

Він зазначив, що Росія змінила тактику, зосередивши війська і атакуючи території Донецької та Луганської областей, плануючи вийти на їх адміністративні кордони.

"Неправильно недооцінювати силу ворога. Стратегічні плани Росії залишаються незмінними - знищити Україну як державу. Щоб загроза нашій незалежності, існуванню нашої держави ніколи з боку РФ більше не виникала, повинні знищити "другу армію" світу, а подвиг захисників Маріуполя і "Азовсталі" увійде в історію", - написав Данілов.

Дивіться онлайн новини Донбас

Війна в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що його французький колега Еммануель Макрон пропонував піти на поступки по суверенітету України, щоб "зберегти обличчя" російському диктатору Володимиру Путіну.

"Може, Еммануель щось знає більше. Я знаю, що він хотів знайти ті чи інші результати в посередництві між нами, але він не знайшов. Не з нашого боку, а з боку Росії. А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з певними поступками щодо українського суверенітету заради того, щоб зберегти обличчя Путіну, це некоректно з боку тих чи інших лідерів", - заявив Зеленський в інтерв'ю італійським ЗМІ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що подібні заяви звучали і від інших європейських політиків.

На тлі цього, 25 травня, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що розпочався новий етап війни.

Читайте також:

війна в Україні Олексій Данілов війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:04

Війська РФ намагаються наступати: позиції ЗСУ штурмують, інтенсивність боїв посилилася - Міноборони

16:38

У розвідці розповіли деталі геройського прориву українських вертолітників в обложений Маріуполь

16:38

Великий куш і грошова удача: три знаки зодіаку до кінця травня стануть щасливчиками

16:34

"Він як кіт Баюн": Приходько зізналася, що її бісить АрестовичВідео

16:31

Окупанти вдарили ракетами по центру Харкова: багато загиблихВідео

Реклама
16:14

Рашисти обстрілюють всі машини, які їдуть із Сєвєродонецька: місто хочуть захопитиВідео

16:14

Угорщина шантажує ЄС через Росію: Україна припускає, що з трубою "Дружба" може щось трапитисяВідео

16:00

Наступні кілька тижнів будуть дуже важкими: Данілов назвав підступний план Росії в УкраїніВідео

15:50

Не тільки сіль: в Україні з полиць магазинів зникне ще один продуктВідео

15:40

Може викликати появу пухлин: кому категорично не можна їсти редис

15:38

Здійснення бажань і успіх у всьому: три знаки зодіаку стануть щасливчиками літа 2022

15:35

Більше не літає: ЗСУ ліквідували білоруського пілота-пенсіонера, який воював у складі ПВК

15:25

Україна попливе: синоптики назвали дату атаки потужного шторму і сильних зливВідео

15:13

"Підрахунок убитих і поранених неможливий": рота російських десантників вдало висадилася на ДонбасіВідео

15:12

У Львівській області помер український співак і композитор

15:12

Ельфи зрозуміли, що вони - орки: як українці відкривають очі на росіян всьому світуПогляд

14:52

"Визнання" окупації своїх територій Росією: у Путіна вибухнули вимогою до УкраїниВідео

14:48

Виявився такою "гниллю": Панін дав цінну пораду кремлівському підлабузнику Охлобистіну

14:48

Бити ворога на відстані: Залужний розповів, що потрібно ЗСУ для перемоги над рашистамиВідео

14:21

Урожай на заздрість сусідам: як приготувати два супердобрива для малиниВідео

Реклама
14:20

Як перераховуватимуть пенсії: у Пенсійному пояснили, хто отримає додаткові виплати

14:16

Прикмети на 27 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:15

Біженці з України почнуть платити у транспорті: де скасовують безоплатний проїзд

14:11

"Трагедія з крокодилом": у Агутіна прокоментували інформацію про смерть дочки

14:09

Раніше орудував у "ДНР": стало відомо, хто з генералів РФ наказав обстріляти Запорізьку область

14:08

Дивишся - у смітті ноги лежать: Фагот з ТНМК розповів про страшний момент у розбомбленому Харкові

14:07

Смачний літній сніданок за 7 хвилин: дивовижно простий рецептВідео

13:59

Захід озброїв Україну штурмовиками Су-25: ЗМІ розкрили незвичайну схему доставленняВідео

13:57

У Росії сумують за Меладзе і Лободою та чекають нових концертів: "достукається до них Боженька"

13:31

Блокпост розбито, ворога відкинуто: ЗСУ знищили окупантів трасі Бахмут-ЛисичанськВідео

13:27

Мир в Україні на умовах Путіна неможливий: РФ не повинна виграти - Шольц

13:25

Відрізали язик, зґвалтували і вбили: окупант розповів про звірства армії РФ в УкраїніВідео

13:23

2% українців досі добре ставляться до Росії, а 92% - погано - опитування

13:23

Кожен росіянин – Путін: чому ця війна з Росією не останняПогляд

13:00

В уряді розповіли, як можна отримувати пенсії в окупованих районах України

13:00

Гороскоп на завтра, 27 травня 2022: Левам – борги, Дівам - велике везіння, Козерогам - доленосна зустріч

12:57

Литовський телеведучий зібрав мільйон євро на Байрактар і планує ще

12:57

У "ДНР" погрожують "референдумом" про приєднання всього Донбасу до РФ

12:54

Б'є на 30 км: ЗСУ знищують ворога потужними гаубицями FH70Фото

12:40

Долгополов запропонував європейським країнам віддати свої території Росії, щоб зупинити війну

Реклама
12:29

Путін зганьбився: у госпіталі замість поранених військових зустрічався з підставними співробітниками ФСО

12:28

Чим замінити сіль в їжі: Клопотенко дав поради українцямВідео

12:14

Удочерить дитину: український телеведучий зважився на відповідальний крок

11:59

Учасник ОІ від України став коригувальником вогню РФВідео

11:58

Путін не припинить вогонь, поки не буде за крок до програшу в Україні - Кулеба

11:55

Шерон Стоун у Каннах підтримала Україну стильним жовто-блакитним брючним костюмом

11:52

Потап висміяв Кадирова за погрози "взяти Польщу за шість секунд"

11:29

Мішені для Javelin і NLAW: окупанти перекинули на Запоріжжя застарілі Т-62Відео

11:24

Укравтодор повертає дорожні знаки і штрафи за порушення вагових норм

11:18

Блогерка Діана Глостер прорекламувала сукню в зруйнованому російськими будинку і потрапила в скандал

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти