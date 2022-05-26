Наступні кілька тижнів будуть дуже важкими: Данілов назвав підступний план Росії в Україні

Олексій Данилов / УНІАН, ЗСУ

У російських окупантів ще залишається багато зброї, тому наступні кілька тижнів війни будуть дуже важкими.

"У ворога ще залишається велика кількість зброї. Наступні кілька тижнів будуть дуже складними", - написав у Twitter секретар РНБО Олексій Данілов.

Він зазначив, що Росія змінила тактику, зосередивши війська і атакуючи території Донецької та Луганської областей, плануючи вийти на їх адміністративні кордони.

"Неправильно недооцінювати силу ворога. Стратегічні плани Росії залишаються незмінними - знищити Україну як державу. Щоб загроза нашій незалежності, існуванню нашої держави ніколи з боку РФ більше не виникала, повинні знищити "другу армію" світу, а подвиг захисників Маріуполя і "Азовсталі" увійде в історію", - написав Данілов.

Дивіться онлайн новини Донбас

Війна в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що його французький колега Еммануель Макрон пропонував піти на поступки по суверенітету України, щоб "зберегти обличчя" російському диктатору Володимиру Путіну.

"Може, Еммануель щось знає більше. Я знаю, що він хотів знайти ті чи інші результати в посередництві між нами, але він не знайшов. Не з нашого боку, а з боку Росії. А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з певними поступками щодо українського суверенітету заради того, щоб зберегти обличчя Путіну, це некоректно з боку тих чи інших лідерів", - заявив Зеленський в інтерв'ю італійським ЗМІ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що подібні заяви звучали і від інших європейських політиків.

На тлі цього, 25 травня, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що розпочався новий етап війни.

Читайте також: