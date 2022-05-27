Малюка вибуховою хвилею відкинуло на дах: під час обстрілу Харкова загинув батько і 5-місячна дитина

Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під'їзду / Фото УНІАН

Внаслідок обстрілу Харкова 26 травня російські окупанти вбили 5-місячного малюка та його батька. Мати дитини потрапила до лікарні у важкому стані.

За попередніми даними, російські військові били по Харкову з гаубиць. Відомо про 8 загиблих, ще 17 осіб отримали поранення, повідомили в Нацполіції України.

"Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім'я: дружина і чоловік, у якого на руках був 5-місячний малюк. Чоловік помер одразу, жінку у важкому стані госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

5-місячний малюк теж загинув. Вибухова хвиля була настільки сильною, що тіло дитини знайшли на даху під'їзду.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов заявив, що ворог підступно стріляв по житлових районах міста. Відомо, що снаряди падали в Шевченківському та Київському районах, а також поблизу Павлова Поля.

Синьогубов закликав жителів Харкова в жодному разі не виходити з укриття під час повітряної тривоги і не ігнорувати сирени. За його словами, загроза повторних атак з артилерії дуже висока.

Як повідомляв Главред, рано вранці 27 травня в Дніпрі прозвучали потужні вибухи. Жителі міста чули звуки, схожі на звуки пролітаючої ракети, і кажуть, що вибухів було щонайменше три. Керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що в області було кілька "прильотів", є серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей.

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