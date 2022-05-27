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"Ситуація стає заплутанішою": у Пентагоні оцінили успіхи ЗСУ та армії РФ на Донбасі

27 травня 2022, 08:24

Війська РФ мають величезну чисельну перевагу. Зараз Росія розгорнула в Україні 110 БТГ. Більшість - на Півдні, а решта воює в районі Донбасу.

військовий, війна в Україні
У районі Харкова Україна продовжує контрнаступ, відтісняючи російські війська на Схід, ближче до кордону / Фото УНІАН

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі оцінив ситуацію на війні в Україні і заявив, що жодна зі сторін не досягла значного прогресу.

За його даними, бої в районі між Херсоном та Миколаєвом тривають, українські та російські війська мають сутички щодня.

"Українці оцінили б це як прогрес, оскільки утримують росіян від наступу на Миколаїв. І це не так вже й мало", - сказав Кірбі на брифінгу.

У районі Харкова Україна продовжує контрнаступ, відтісняючи російські війська на Схід, ближче до кордону.

Водночас на Донбасі, за словами Кірбі, ситуація стає більш заплутанішою.

"Я маю на увазі, що щодня відбуваються зіткнення та бої, іноді за маленькі хутори і села, іноді - за великі міста, де росіяни можуть домогтися успіхів, але наступного день втрачають ці досягнення. Тому буквально щодня деякі території переходять з рук в руки", - сказав він.

Представник Пентагону уточнив, що мова йде про ситуацію на північному сході Донецької області, недалеко від Сєвєродонецька і Лисичанська, де "росіяни продовжують домагатися дуже поступового прогресу, просуваючись на Захід в межах Донбасу".

Однак у напрямку Слов'янська і Краматорська "вони не домоглися значного прогресу", - зазначив він.

Кірбі додав, що війська РФ мають величезну чисельну перевагу. Зараз Росія розгорнула в Україні 110 оперативно-батальйонних тактичних груп. Більшість - на Півдні, а інші угруповання роз'єднані та воюють в районі Донбасу.

Тим часом в Інституті вивчення війни повідомили, що російські окупанти продовжують просуватися на Південь і Захід від Попасної в напрямку Бахмута. Однак темпи наступу сповільнюються.

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Фото understandingwar.org

У четвер, 26 травня, армія РФ продовжувала наступ в районі Сєвєродонецька. За прогнозом експертів ISW, російські війська найближчими днями спробують повністю оточити район Сєвєродонецьк-Лисичанськ, щоб отримати тактичну перевагу.

Російські війська намагалися взяти під контроль Устинівку, що приблизно за 15 км на південний схід від Сєвєродонецька. Українські війська зміцнили свої позиції в районі Золоте-Оріхове, де їх оточили російські війська.

Також війська РФ продовжували просування в Донецькій області на Південь і Захід від Попасної. Війська так званих "ДНР" і "ЛНР" стверджували, що взяли під повний контроль Світлодарськ і Мідну Руду, населені пункти на південний схід від Бахмута.

Бої тривають біля Комишувахи, Ниркового, Берестового, Білогорівки, Покровського, Клинового, Липового та Нагірного. Російські війська також провели невдалі операції в районі Донецька в районі Авдіївки та продовжували обстрілювати на північ і північний захід від міста.

Біля кордону Харківської та Донецької областей війська РФ безуспішно намагалися просунутися на південний схід від Ізюма.

В окупованих районах Південної осі (Херсонська, Миколаївська і Запорізька області) росіяни готують третю лінію оборони для зміцнення довгострокового контролю і відбиття можливих контрнаступів України на Херсон.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Як повідомляв Главред, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти намагаються відрізати українські підрозділи від основних сил на Бахмутському напрямку і створити "котел".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що військова ситуація в східних регіонах, де йде російський наступ, дуже важка. Окупанти мають перевагу у важкому озброєнні. Щоби відкинути їх назад на Донбасі, Україні потрібні реактивні системи залпового вогню.

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