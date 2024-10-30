Війська РФ атакують на Куп'янщині: у ЗСУ назвали два 'завдання' окупантів

Ворог намагається закріпитися в населеному пункті Кругляківка.

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Окупанти намагаються закріпитися на лівобережжі Оскола - боєць ЗСУ / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Ключові тези заяви Федоренка:

Ворог намагається взяти Кругляківку

Окупанти мають намір просунутися до Куп'янська-Вузлового

Форсувати Оскіл росіяни поки що не будуть

Російські окупанти намагаються закріпитися в селі Кругляківка Куп'янського району Харківської області, але поки безуспішно.

Мета ворога - зачепитися на лівобережжі Осколу, щоб розвинути свій наступ до Куп'янська-Вузлового. Про це заявив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

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"Бої йдуть складні, щодня. Противник намагається закріпитися в населеному пункті Кругляківка, але станом на сьогоднішній день повною мірою йому це зробити не вдалося. Сили оборони України ефективно впроваджують протидію. Втрати противника об'єктивно несумірні з тим результатом, який він отримує на полі бою", - сказав він в ефірі Київ 24.

Які "завдання" у військ РФ на Куп'янщині

Як стверджує військовий, пріоритет окупантів - закріпитися на лівобережжі Оскола. Щоб згодом розвинути успіх і вийти на Куп'янськ-Вузловий.

"І тлише після того, як противник виконає це завдання, можна говорити про те, що вони почнуть підготовчу роботу до форсування річки Оскіл. Станом на сьогоднішній день це завдання противнику виконати у визначені терміни не вдалося і, на моє переконання, в найближчій перспективі не вдасться", - зазначив військовий.

У чому проблема форсування Осколу

На думку військовослужбовця, природні особливості заважають форсувати річку.

"Річка Оскіл досить стрімка. Свого часу, у 2022 році, під час Харківської контрнаступальної операції Сили оборони її форсували, і це було дуже складне випробування з огляду на те, що ти знаходишся під вогневим впливом ворога, друге - стрімкість річки. Але на той час була російська ворожа артилерія і незначним чином застосовувалися "мавики", скиди з безпілотних систем. А на сьогоднішній день безпілотні системи суттєво покращилися у своїй номенклатурі і в якості застосування, що ми використовуємо проти ворога. Тому форсувати Оскол для ворога, на моє переконання, на поточний момент не є можливим", - наголосив Юрій Федоренко.

Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія. При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.

Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.

Куп'янськ - одна з головних цілей окупантів / Інфографіка: Главред

Що відбувається на Куп'янському напрямку - новини за темою:

Як раніше повідомляв Главред, російські окупанти, ймовірно, розсікли угруповання ЗСУ в напрямку Оскола на Куп'янщині на два плацдарми.

За словами депутата Харківської міської ради Богдана Ткачука, обстановка залишається складною.

Окупанти прорвалися поблизу Куп'янська, Покровська та Вугледара, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. За оцінкою фахівців, ворог просунувся на південний схід від Куп'янська, у Колесниківці та на південному заході від Кругляківки.

Війська РФ перебувають за 2,5-3 км від Куп'янська, сказав мер міста Андрій Бесєдін. Ворожі сили дістають до центральних районів Куп'янська. Ситуація досить складна.

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