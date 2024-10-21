Окупанти розсікли угруповання ЗСУ на два плацдарми: яка ситуація на Куп’янському напрямку

Росіяни намагаються прорватися і закріпитися за річкою Оскіл, щоб витіснити ЗСУ.

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Яка ситуація на Харківщині / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот: deepstatemap

Депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук розповів, що російська окупаційна армія розсікла угруповання наших військ у напрямку річки Оскіл на два плацдарми.

Ткачук також заявив про те, що на Куп'янському напрямку ситуація дуже складна та нестабільна.

"Росіяни вже розсікли по факту наше угруповання на два плацдарми, бо те, що залишилося до річки Оскіл дійти, вони намагаються, зазнають втрат. Вчора, здається, у них був штурм механізований, вони зазнали втрат, відступили, але продовжують ці накати робити різними способами. Намагалися прорватися до переправи через річку Оскіл, бо мости там усі зірвані, там просто стоять дамби насипні, труби, дамби. Вода піднялась, бо дощі пройшли, і вони намагаються туди прорватися і закріпитися, скажімо, на східному березі й далі наші плацдарми штурмувати, вибивати нас на західний берег", - зазначив він в ефірі телеканалу "Еспресо". відео дня

Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - наступ РФ на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, що Дмитро Жмайло заявив про те, що росіяни можуть піти в обхід Куп'янська. Російські окупанти намагатимуться просунутися не до Осколу, а в напрямку північного плацдарму - до Ківшарівки, Куп'янська-Вузлового, Куп'янська, Піщаного і Петропавлівки. Ситуація загострюється.

Стало відомо, що ЗСУ зачистили Кругляківку біля Куп'янська. Операція з повернення контролю над важливим для оборони Куп'янська населеним пунктом тривала з 7 до 14 жовтня 2024 року, повідомили у пресслужбі ГУР. Ворог чинив опір, намагався контратакувати, але зазнав поразки.

Олег Синєгубов повідомив, що війська РФ уже були за 4 км від Куп'янська. Сили оборони знищують ворога, а події розгортаються швидко. В ОВА повідомили, що зараз проводиться евакуація населення. Потрібно забезпечити ЗСУ умови для ведення ефективної оборони.

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