Окупанти перебувають за 3 км від Купʼянська: в МВА прокоментували ситуацію

Ворог тисне по всій лінії фронту, кидаючи велику кількість живої сили й техніки.

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Ворог просувається на Харківщині / Колаж: Главред, фото УНІАН, 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Головні тези:

Окупанти наближаються до міста Купʼянськ

Російська армія має локальні успіхи

Вороже озброєння досягає центральних частин міста

Російські окупанти перебувають за 2,5-3 кілометри від Куп’янська Харківської області. Про це повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері Еспресо.

За його словами, все озброєння окупантів досягає центральних частин Купʼянська.

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"За географічним розташуванням Куп'янськ є природною фортифікацією, два русла річки Оскіл. Правобережжя Куп'янська розташоване на висоті, тому видно всю лінію фронту від Дворічної до Сватового. Все озброєння ворога досягає центральних частин міста. Танк працює по території населених пунктів, тому ситуація вкрай важка", - наголосив начальник МВА.

Він додав, що окупанти намагаються витіснити українських військових з позицій.

"Ворог тисне по всій лінії фронту, кидаючи велику кількість живої сили й техніки. Окупанти, на жаль, мають локальні успіхи. Є питання виходу до річки Оскіл на певних ділянках, а також підходу та близькості до самого міста Куп'янськ", - зауважив Беседін.

Купʼянськ / Инфографика: Главред

Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія. При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.

Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків. Ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає: ворога приваблює це місто, оскільки залізниця є основним транспортом російської військової логістики. Капітан Ілля Євлаш, начальник пресслужби ОВСУ "Хортиця", який відповідає за цей напрямок, також каже, що

Куп'янськ-Вузловий і сам Куп'янськ важливі для росіян насамперед як логістичний хаб. За його словами, на базі міста окупанти, по-перше, можуть розмістити склади, ресурсні бази, штаби, військовослужбовців. По-друге, вони можуть створити там плацдарм для подальших наступів.

Що відбувається на Куп'янському напрямку - останні новини

Нагадаємо, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Юрій Федоренко розповідав, що Куп'янський район залишається найскладнішою ділянкою. За його словами противнику поставили завдання в найближчій перспективі вийти на лівий берег річки Оскіл, зайняти плацдарм, нарощувати спроможності для виходу на Куп'янськ-Вузловий.

Як писав Главред, окупанти намагалися зайняти плацдарм на лівобережжі від Куп'янська, проте українській армії вдалося збити темпи їхніх атак, сказав Юрій Федоренко.

Нещодавно бійці підрозділу "Братство" Головного управління розвідки Міноборони за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили й зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп'янського району Харківської області.

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