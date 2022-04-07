Війну в Україні зупинять руйнівні санкції проти РФ: Єрмак озвучив програму максимум

Президент України та його команда в питанні санкцій - максималісти, заявив глава ОП Андрій Єрмак / Офіс президента

Війна Росії проти України може бути зупинена, якщо західні країни запровадять руйнівні санкції проти країни-агресора. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак і розповів, про що конкретно йдеться.

"Я завжди повторюю в спілкуванні з нашими західними партнерами, що руйнівні санкції можуть зупинити війну. Президент України та його команда в питанні санкцій - максималісти", — написавши у Telegram.

Єрмак назвав кроки, які зруйнують російську економіку:

відключення всіх російських банків від світової фінансової системи, зокрема Газпромбанку;

повне закриття портів демократичного світу для російських суден;

нафтове ембарго в будь-якому форматі. Повна заборона торгівлі російською нафтою або заборона перераховувати в Росію гроші за поставлену нафту;

газове ембарго. Євросоюз повинен почати реально скорочувати покупку російського газу.

"Це життєво необхідно для них. Тому, чим швидше це почнеться - тим менше будуть втрати країн Євросоюзу в результаті подальшої агресії Росії, яка може торкнутися Європи", - вважає Єрмак.

Глава Офісу президента додав, що західні лідери повинні знайти правильні слова, щоби спонукати західні компанії виходити з РФ.

"Нам потрібне максимальне обмеження транспортного сполучення з Росією, максимальне обмеження російського експорту. Будуть потрібні максимальні візові обмеження для громадян Росії. Лише жорсткі дії здатні зупинити Росію. Бо лише таку мову вони розуміють", - резюмував Єрмак.

Санкції проти Росії

7 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає від західних партнерів надання зброї, а також посилення санкцій проти Росії. Якщо цього не станеться, це буде сигналом для РФ, що можна починати нову криваву хвилю війни.

США в координації з країнами Великої сімки і Європейським Союзом запровадять новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на масові вбивства мирних жителів Київської області.

"Обмеження включають заборону на нові інвестиції, збільшать витрати Росії та відправлять країну далі шляхом економічної, фінансової та технологічної ізоляції. Ці заходи призведуть до деградації ключових інструментів російської державної влади, завдадуть Росії гострий та негайний економічний збиток і притягнуть до відповідальності російську клептократію, яка фінансує і підтримує війну Путіна", — сказала заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

5 квітня стало відомо, що Євросоюз готовий запровадити жорсткі санкції щодо дочок президента-диктатора Росії Володимира Путіна як реакцію на вбивства українських мирних жителів у кривавій війні.

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