НАТО хоче озброїти Україну так, щоби Путін не зміг знову напасти - NYT

Скільки зброї прибуває в Україну, залишається секретом / Фото Reuters

На тлі повномасштабного вторгнення Росії світ об'єднався навколо підтримки України. Крім фінансової допомоги, запроваджуються санкції проти РФ, А Києву надають зброю.

Як пише The New York Times з посиланням на високопоставленого західного чиновника, НАТО прагне працювати з Києвом так, щоби озброїти і навчити українців так добре, щоб Путін не захотів повторити спробу вторгнення в Україну.

Зазначається, що близько двох третин членів НАТО вже надали смертоносну зброю, зокрема танки і бронетранспортери радянської епохи, надані Чехією.

"Але деякі запаси на Заході закінчуються. Наприклад, протитанкові ракети Javelin американського виробництва. І Україні також знадобиться різна зброя для наступної фази війни на сході, припускають офіційні особи, зокрема артилерія дальньої дії та досконаліші озброєні безпілотники, якщо вони сподіваються відтіснити росіян, не кажучи вже про те, щоби витіснити їх з України", - пише автор статті.

Скільки зброї прибуває в Україну, залишається секретом. Але чиновники кажуть, що загальний потік дуже великий і має величезне значення для війни. Але яка зброя найкорисніша і як продумати можливий результат війни, турбує лідерів Альянсу.

"На низці фронтів у нас явно змінюється динаміка поля бою", — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Блінкен сказав, що зустрічі НАТО будуть присвячені новим способам підтримки України і чинення тиску на Росію та Путіна.

Держсекретар США оголосив про надходження зброї та спорядження з американських запасів ще на 100 мільйонів доларів. За його словами, загальна військова допомога США Україні становить близько 2,4 мільярда доларів з моменту вступу на посаду президента Байдена і понад 1,7 мільярда доларів з моменту початку війни 24 лютого.

"Ми вважаємо, що наша робота - підтримувати українців", - заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

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Як повідомляв Главред, 24 березня президент України Володимир Зеленський у зверненні до лідерів країн НАТО заявив, що Україні потрібна військова допомога без обмежень, оскільки Росія застосовує проти українців весь свій військовий арсенал.

5 квітня стало відомо, що президенту США Джо Байдену надали запит від трьох десятків американських конгресменів, в якому вони вимагають надати Україні більше зброї для захисту від російської агресії. Зокрема, законодавці Сполучених Штатів закликали надати ракети класу "земля-повітря", винищувачі та протикорабельні ракети.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон хоче відправити Збройним силам України зброю, необхідну для ефективного захисту Одеси. Таким чином Лондон хоче зірвати плани президента країни-агресора Володимира Путіна захопити південь України.

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