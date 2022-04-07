УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

НАТО хоче озброїти Україну так, щоби Путін не зміг знову напасти - NYT

7 квітня 2022, 10:12

Суть в тому, щоб озброїти і навчити українців так добре, щоби війна Росії проти України більше не повторилася.

військові, ВСУ, війна
Скільки зброї прибуває в Україну, залишається секретом / Фото Reuters

На тлі повномасштабного вторгнення Росії світ об'єднався навколо підтримки України. Крім фінансової допомоги, запроваджуються санкції проти РФ, А Києву надають зброю.

Як пише The New York Times з посиланням на високопоставленого західного чиновника, НАТО прагне працювати з Києвом так, щоби озброїти і навчити українців так добре, щоб Путін не захотів повторити спробу вторгнення в Україну.

Зазначається, що близько двох третин членів НАТО вже надали смертоносну зброю, зокрема танки і бронетранспортери радянської епохи, надані Чехією.

"Але деякі запаси на Заході закінчуються. Наприклад, протитанкові ракети Javelin американського виробництва. І Україні також знадобиться різна зброя для наступної фази війни на сході, припускають офіційні особи, зокрема артилерія дальньої дії та досконаліші озброєні безпілотники, якщо вони сподіваються відтіснити росіян, не кажучи вже про те, щоби витіснити їх з України", - пише автор статті.

Скільки зброї прибуває в Україну, залишається секретом. Але чиновники кажуть, що загальний потік дуже великий і має величезне значення для війни. Але яка зброя найкорисніша і як продумати можливий результат війни, турбує лідерів Альянсу.

"На низці фронтів у нас явно змінюється динаміка поля бою", — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Блінкен сказав, що зустрічі НАТО будуть присвячені новим способам підтримки України і чинення тиску на Росію та Путіна.

Держсекретар США оголосив про надходження зброї та спорядження з американських запасів ще на 100 мільйонів доларів. За його словами, загальна військова допомога США Україні становить близько 2,4 мільярда доларів з моменту вступу на посаду президента Байдена і понад 1,7 мільярда доларів з моменту початку війни 24 лютого.

"Ми вважаємо, що наша робота - підтримувати українців", - заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

читайте такожУкраїна отримає бронеавтомобілі Mastiff і Jackal від Великої Британії

Як повідомляв Главред, 24 березня президент України Володимир Зеленський у зверненні до лідерів країн НАТО заявив, що Україні потрібна військова допомога без обмежень, оскільки Росія застосовує проти українців весь свій військовий арсенал.

5 квітня стало відомо, що президенту США Джо Байдену надали запит від трьох десятків американських конгресменів, в якому вони вимагають надати Україні більше зброї для захисту від російської агресії. Зокрема, законодавці Сполучених Штатів закликали надати ракети класу "земля-повітря", винищувачі та протикорабельні ракети.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон хоче відправити Збройним силам України зброю, необхідну для ефективного захисту Одеси. Таким чином Лондон хоче зірвати плани президента країни-агресора Володимира Путіна захопити південь України.

Інші новини:

viber
війна в Україні НАТО новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Снігопад і потужний вітер: в Україну йде небезпечне похолоданняСнігопад і потужний вітер: в Україну йде небезпечне похолодання "У вбитих дітей були зв'язані руки": журналіст у деталях розповів про безчинства росіян у Бучі"У вбитих дітей були зв'язані руки": журналіст у деталях розповів про безчинства росіян у Бучі Найближчим часом очікуються великі бої і дуже небезпечна ситуація - ДаніловНайближчим часом очікуються великі бої і дуже небезпечна ситуація - Данілов У Білорусі міліціонери гуртом побили російського військовогоУ Білорусі міліціонери гуртом побили російського військового Тіла не впізнати: Росія залишилась без цілого танкового батальйону "визволителів"Тіла не впізнати: Росія залишилась без цілого танкового батальйону "визволителів"

Останні новини

10:12

НАТО хоче озброїти Україну так, щоби Путін не зміг знову напасти - NYT

10:05

Україна отримає бронеавтомобілі Mastiff і Jackal від Великобританії

09:24

Війна в Україні може бути довгою та болісною, в НАТО - розкол через ставлення до РФ - NYTВідео

09:22

Погрожував "взяти" Київ, але не зміг впоратися з м'ячем: Кадиров зганьбився на баскетбольному матчіВідео

08:56

Україна примиряє антагоністів – США і Китай: чому Росія даремно розраховує на ПіднебеснуПогляд

Реклама
08:49

"Назар - справжній герой": боєць ЗСУ врятував 20 побратимів ціною власного життя

08:48

"Не захотіла по-хорошому, будемо по-поганому": у Мозирі солдати РФ зґвалтували студентку - соцмережіВідео

08:29

Гороскоп на сьогодні, 7 квітня 2022: Тільцям – плітки, Скорпіонам – везіння, Стрільцям - заздрість

08:09

"Всі ВДВ-шники, пацани": у Росії зняли на відео десятки могил ліквідованих в Україні десантниківВідео

08:07

Близько 60 псковських десантників відмовилися їхати на війну в Україну - ЗМІ

07:25

Дочка жінки з червоним манікюром, яка стала символом окупованої Бучі, розповіла історію матеріВідео

07:08

Окупанти в Чорнобилі дійсно рили собі окопи в Рудому лісі - відео з дронаВідео

06:39

Жириновський помер, але Путін продовжує його справуПогляд

06:37

ЗСУ за добу знищили десятки окупантів та "приземлили" один літак на сході країниВідео

06:19

Російські снайпери тренувалися на живих мішенях: у Гостомелі в гаражі знайшли тіла 11 українцівВідео

06:01

У Ворзелі росіяни вбили та з'їли двох собак у захопленому будинку

05:42

РФ може почати нову криваву хвилю війни: Зеленський назвав умовиВідео

05:34

Гарний жовто-блакитний манікюр для тих, у кого Україна в серціФото

05:05

Від банкнот і сірників до трусів з картою України: чим торгують орки-мародери у РФВідео

04:36

"Вбий, вкради, підстав, здохни": українські знаменитості діляться "заповідями росіян"

Реклама
03:25

Бомбардувати Київщину наказував генерал РФ родом з Черкащини - там досі живуть його рідні

02:55

"Армія рабів, але з ядерною зброєю": військовий пояснив, чи розширить РФ війну за межі УкраїниВідео

02:20

Дощі та нове похолодання: погода знову готує неприємний сюрпризВідео

01:43

Росія програла перший етап війни в Україні: військовий розкрив подальші плани КремляВідео

01:35

"Абсолютні нелюди, втоплені в крові": Алан Бадоєв емоційно відреагував на трагедію в БучіВідео

01:05

Благовіщення Пресвятої Богородиці: картинки, листівки та привітання до світлого свята

01:03

На Київ вже наведені ядерні ракети: полковник СБУ розкрив сценарій ПутінаВідео

00:51

Прикмети на 7 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду на Благовіщення 2022Відео

00:43

Людей катували і знущалися: на Сумщині знайшли близько 100 тіл мирних жителівВідео

00:25

У Мін'юсті розповіли, що потрібно для отримання компенсації за зруйноване житло

06 квітня, середа
23:57

Українські десантники знищили елітний російський підрозділ і його охорону зі спецназуВідео

23:41

"Цьому немає вибачення": Даша Квіткова послала фанатів "русского мира" особисто вивозити тіла з Бучі

23:35

Пили і гадили всюди: з'явилося відео з будинку Усика, який знищили окупантиВідео

23:25

Окупанти обстріляли Балаклею в Харківській області, є загиблі

22:52

"Піндоси в..руться": у мережі показали, як виглядає російський вуличний туалетВідео

22:49

У Пентагоні висловилися щодо перспектив України у війні з Росією

22:44

Втекла від війни: стало відомо про ще один звірячий злочин росіян під КиєвомВідео

22:19

На Луганщині орки обстріляли центр надання гумдопомоги

21:58

"Ідіть х**": дружина футболіста Зінченка публічно відправила всіх росіян слідом за кораблемВідео

21:34

У Маріуполі під час бомбардування дитячої лікарні живцем згоріли 50 людейВідео

Реклама
21:28

Кері Фукунага про війну в Україні: "Моя головна мета - використати свій мозок, для допомоги Україні"

21:05

Ворог завершує перегрупування військ - Генштаб

21:04

"Не вам розповідати про гуманізм": Дімопулос публічно присоромила Собчак

20:58

"Якби впав Чернігів, РФ розрізала б Україну": Арестович показав, як виглядає розбомблене містоФотоВідео

20:33

ЗСУ провели денацифікацію окупантів: Зеленський про колосальні втрати російської арміїВідео

20:18

Єрмак висловився щодо нових санкцій США проти Росії

20:18

"Треба спробувати домовитися": Зеленський висловив своє ставлення до можливої зустрічі з ПутінимВідео

20:04

Олександр Пікалов зі студії Квартал-95 вступив до Національної гвардії України

19:58

Зеленський повідав, які країни готові обговорювати гарантії безпеки

19:52

Зеленський назвав причину, чому російські війська відступили від КиєваВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти