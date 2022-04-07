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У грудні вже було ясно, що війна неминуча: Арестович пояснив, чому українцям не сказали правду

7 квітня 2022, 13:03

Про плани Росії почати повномасштабне вторгнення в Україну було відомо на початку грудня. Єдиним питанням без відповіді залишалася дата початку війни.

Арестович, війна
Війна Росії проти України була неминуча - чому українцям не сказали правду / Колаж Reuters, Офіс президента

Київ знав про запланований Росією напад на Україну щонайменше за місяць до початку вторгнення. Але влада не повідомила про це українцям, щоби не спровокувати "вселенський хаос".

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю ISLND TV.

За його словами, про плани Росії почати повномасштабне вторгнення в Україну було відомо на початку грудня. Єдиним питанням без відповіді залишалася дата початку війни. І саме з початку грудня Україна почала підготовку до зустрічі агресора. У країні мобілізували резерви, проводилися навчання, велася робота з владою на місцях.

Арестович розповів про складний вибір, який довелося робити владі. Він стосувався того, чи говорити народу про те, що війна з Росією неминуча. Влада припустила, що ця звістка спровокувала б масовий виїзд громадян з країни. Біженці просто заблокували б дороги і не дали можливості українській армії вийти до ліній оборони. А це було б на руку Кремлю і путінським планам "бліцкригу".

"У такому випадку ми, напевно, одразу програли б цю війну і все Лівобережжя. Жодним чином ми не впоралися б з цією ситуацією, і єдиний вихід був би просто танками тиснути наших же громадян, розстрілювати, щоби пройти через мости. І тепер питання: яке рішення потрібно було ухвалити? Або промовчати, або залишити паралізованою країну і напевно здати Лівобережжя", – сказав Арестович.

Він додав, що, згідно з усіма сценаріями, які розглядало керівництво країни, війну Україна "не витягнуло б", якби українцям одразу розповіли правду про вторгнення Росії.

Війна в Україні

21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" в Україні.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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