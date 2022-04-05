Доньки Путіна нарвалися на санкції через батька-диктатора: ЗМІ розповіли про плани Заходу

Санкції можуть запровадити відносно доньок Путіна Катерини і Марії.
Євросоюз готовий запровадити жорсткі санкцій щодо дочок президента-диктатора Росії Володимира Путіна як реакцію на вбивства українських мирних жителів у кривавій війні.
Як пише Bloomberg, санкції щодо дочок Путіна, Катерини і Марії більше нагадують символічний крок.
"Поки невідомо, чи є у них значні активи за межами РФ, в той же час їх метою є привернення уваги російського диктатора", - пишуть ЗМІ.
Що відомо про життя дочок Путіна
Життя дочок Путіна покрито завісою таємниці, у них різні дівочі прізвища, а Кремль ніколи не підтверджував їх імена і не оприлюднив їх дорослих фотографій.
У 2015 році глава РФ розкрив деякі подробиці про своїх дочок. Він розповів, що вони обидві є випускницями російських університетів і говорять на декількох мовах.
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Марія Воронцова, його старша дочка, є співвласником компанії, яка, за словами джерел, інвестує в охорону здоров'я РФ. Катерина Тихонова керує інститутом штучного інтелекту в МДУ.
Нагадаємо, офіційна дружина Путіна розповіла, як він зробив їй пропозицію, і чому вони розлучилися.
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