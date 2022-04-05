Доньки Путіна нарвалися на санкції через батька-диктатора: ЗМІ розповіли про плани Заходу

Володимир Путін / Reuters

Євросоюз готовий запровадити жорсткі санкцій щодо дочок президента-диктатора Росії Володимира Путіна як реакцію на вбивства українських мирних жителів у кривавій війні.

Як пише Bloomberg, санкції щодо дочок Путіна, Катерини і Марії більше нагадують символічний крок.

"Поки невідомо, чи є у них значні активи за межами РФ, в той же час їх метою є привернення уваги російського диктатора", - пишуть ЗМІ.

Що відомо про життя дочок Путіна

Життя дочок Путіна покрито завісою таємниці, у них різні дівочі прізвища, а Кремль ніколи не підтверджував їх імена і не оприлюднив їх дорослих фотографій.

У 2015 році глава РФ розкрив деякі подробиці про своїх дочок. Він розповів, що вони обидві є випускницями російських університетів і говорять на декількох мовах.

читайте такожРозкішна садиба в центрі міста: як живе улюблена дочка Путіна

Марія Воронцова, його старша дочка, є співвласником компанії, яка, за словами джерел, інвестує в охорону здоров'я РФ. Катерина Тихонова керує інститутом штучного інтелекту в МДУ.

Нагадаємо, офіційна дружина Путіна розповіла, як він зробив їй пропозицію, і чому вони розлучилися.

Читайте також: