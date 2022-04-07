Першим "посиплеться" МЗС РФ: Арестович розповів, з чого почнеться розвал російської влади

Арестович передбачив розвал російської влади / Фото Reuters, Facebook

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що розвал російської влади почнеться з Міністерства закордонних справ країни-агресора, а потім в гру вступлять спецслужби.

За його словами, першими завжди біжать дипломати, і російські посли вже "заробляють собі порятунок". Вони не хочуть відповідати за військові злочини, скоєні путінською армією в Бучі.

"Багато російських послів приходять до наших послів і кажуть: "Ви не подумайте, ми не такі, це там виродки. Давайте ми вам трошки інформації дамо. Розповімо. Покаємося", - сказав Арестович в ефірі програми Фейгін Live на YouTube.

Він додав, що слідом за послами "посиплеться" МЗС РФ, наступні на черзі – спецслужби.

"Вони швидше орієнтуюються у всіх цих іграх, ніж всі інші", - пояснив він.

Як повідомляв Главред, волонтер, блогер, військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов вважає, що Росія програла перший етап війни. Окупанти перегрупуються і відходять до Білорусі, а звідти їх перекидають на східний і південний напрямки, на Донбас і Маріуполь. На київському напрямку повторного нападу не буде, доки Росія не вирішить свої завдання на Донбасі.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що активна фаза війни Росії проти України повинна закінчитися до середини квітня. За його словами, якщо до цього терміну не буде мирної угоди, почнеться партизанська війна.

У Міністерстві оборони США вважають, що Україна може виграти війну проти Росії. У Пентагоні зазначили, що українці це вже довели.

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